Si no vives en Valencia, no resides en la ciudad que más usa la bici: lo sentimos

Son datos recientes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras analizar distintas ciudades y su relación con los pedales. Hoy miramos con lupa Valencia.

Según una encuesta de la OCU realizada en 16 ciudades, la bici ya es el medio de transporte más habitual para uno de cada cinco españoles. ‘Una estupenda noticia’, aseguran desde OCU, ‘porque la bici no es solo una de las formas más entretenidas de mantenerse en forma, también es el medio de transporte más rápido, barato y ecológico para recorrer distancias urbanas de entre 1 y 8 kilómetros’.

Valencia se sitúa en la cabeza de las ciudades que más usa la bicicleta. El buen tiempo y la facilidad del terreno hace posible que el 47 % de los valencianos usen la bici al menos una vez a la semana, según los datos de la OCU.

De hecho, el estudio revela que los aspectos que más valoran los valencianos a la hora de coger la bici por la ciudad es la distancia y orografía en primer lugar y después la meteorología. Y es que no hay nada más agradable que darse un paseo en bici hasta el trabajo bajo un clima templado. Y para eso, Valencia es ideal.

Sin embargo, también hay aspectos que no acaban de gustar a los valencianos a la hora de subirse en la bici, uno de ellos son los niveles de contaminación y el número de aparcabicis, que no consideran del todo suficiente.

Además, hay otros tres asuntos que los valencianos no ven con buenos ojos. Uno de ellos es el número de carriles bici –actualmente hay construidos cerca de 200 kilómetros-, que valoran con una satisfacción de 42 puntos sobre 100. El tráfico es también otro de los obstáculos que no gusta a los valencianos y finalmente parece que no confían en la combinación de transporte público y bicicleta.

Valencia cuenta desde hace algunos años con el servicio de alquiler de bicicletas urbanas Valenbisi. Se trata de un servicio que consiste en 2.750 bicicletas repartidas en 275 estaciones ubicadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad para promover el uso de la bicicleta y su integración en el transporte urbano.

Los usuarios pueden alquilar una bicicleta en cualquier estación y devolverla en cualquier otra de las 275 disponibles en la ciudad. Los primeros 30 minutos de cada bicicleta son gratis. Este servicio está disponible 24 horas al día, 365 días al año.