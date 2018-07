Así debes comportarte en el vestuario de un gimnasio

LA JUNGLA DE TAQUILLAS

Si nunca has estado en un gimnasio quizás no conozcas el peculiar mundo de los vestuarios. Así que, si entre tus propósitos para el nuevo año está apuntarte a uno (¡venga, ya vas tarde!), te va a venir muy bien esta pequeña guía para no dar la nota en la jungla de duchas y taquillas.