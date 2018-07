Blue Monday: Cinco motivos por los que hoy sufrirás el día más triste del año

Los lunes, por definición, no son el día más feliz de la semana. Se acaba el fin de semana, toca madrugar y volver a nuestras obligaciones cotidianas tras unos días de entretenimiento y satisfactorio descanso. Sí, realmente pueden resultar deprimentes. Pero es peor aún si hablamos del tercer lunes de enero: conocido como ‘Blue Monday’ es el peor día del año.

Así lo señalo en el calendario Cliff Arnall, investigador de la Universidad de Cardiff, en el año 2005 y en medio mundo sigue ‘celebrándose’ hoy. El profesor aseguró haber calculado la fecha del día más deprimente del año a través de una ecuación, y aseguró que coincide con el inicio de la tercera semana del mes de enero.

Los factores que influyen en el peor día del año

1.- Enero, una vez pasados los reyes, no es precisamente el mes más alegre del año. El clima no acompaña, hay menos luz, los días son más cortos y, por qué no hablar de ello, nos enfrentamos a esa famosa ‘cuesta’ que afecta a nuestra economía y que parece ser más pronunciada a cada minuto.

2.- Los excesos navideños no sólo se notan en nuestros bolsillos, también en nuestra cintura y nos apuntamos en masa al gimnasio, pero a la semana nos damos cuenta de que ni siquiera hemos pisado las instalaciones.

3.- Por no hablar de otros grandes propósitos de Año Nuevo como dejar de fumar, y acabar dando unas caladas a los pocos días (si no horas, por aquello de celebrar la Nochevieja).

4.- La cuesta de enero se cierne sobre nosotros, por lo que también es un motivo a tener en cuenta para este BlueMonday. Si debes mucho dinero o si te empiezan a agobiar las deudas de impuestos y ya te has fundido la paga extra, no te preocupes, es normal.

5.- Un círculo vicioso: los cuatro motivos anteriores te van a hacer plantearte la necesidad de cambio inmediato de tu vida y eso, al final, te va a agobiar aún más, por lo que este factor también se sumará al dichoso BlueMonday.

Menudo panorama ¿verdad? Precisamente el profesor Arnall realizó un exhaustivo análisis de todos estos factores negativos hasta encontrar el resultado: el peor día del año. La fecha generalmente coincide con el tercer lunes de enero, pero también puede ser el segundo, el cuarto o el lunes de la última semana de este mes, todo depende del resultado de la fórmula elaborada por el científico.

La ecuación utilizada por Arnall en 2006 fue la siguiente:

No obstante, el científico no ha sido el único en plantearse hasta dónde afecta el malestar generalizado del primer mes del año a nuestras vidas. Un reciente estudio elaborado por los especialistas de la marca de suplementos dietéticos Forza Supplements, ha determinado la fecha y hora exacta a la que abandonamos nuestras dietas: las 20.02 del primer viernes después de las fiestas navideñas. El denominado ‘momento gordo’, aseguran los expertos, afecta a más del 47% de las personas cuya meta para el recién empezado año se viene al traste.

Una fatídica y polémica fecha

Aunque el ‘Blue Monday’ sea un día señalado en calendarios de medio mundo, lo cierto es que el estudio de Arnall fue financiado por Sky Travel, y sus resultados se publicaron ‘casualmente’ coincidiendo con una campaña publicitaria de la agencia de viajes. Muchas fueron las críticas que tacharon de pseudociencia a la fórmula del profesor y la comunidad científica no dudó en ridiculizar sus resultados y asegurar que su descubrimiento era una completa farsa.

Incluso la Universidad de Cardiff se desentendió del tema, subrayando en un artículo publicado en ‘The Guardian’ que “Cliff Arnall fue un antiguo profesor a tiempo parcial en la universidad, pero lo dejó en febrero”.

Lo cierto es que ya sea este lunes, o cualquier otro inicio de semana, la mayoría suelen resultar bastante deprimentes. Qué mejor manera de superar tal día como hoy con el ‘Blue Monday’ de New Order, acertado título que el grupo dio a uno de sus temas más conocidos allá por 1983, sin saber nada del profesor Arnall ni de polémica ecuación.