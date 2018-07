Cinco cosas que te pondrán como una moto antes de saltar de la cama

Que levante la mano quien desearía alargar el momento antes de salir de la cama. Suena el despertador y de alegrías pocas. Si de esos minutos previos en los que estás tapado bajo las sábanas sacas algún pensamiento positivo, este se esfuma cuando piensas en que el tiempo corre y que el día va a ser muy largo. La productividad no tiene hueco en este espacio ¿o sí?

Pues parece que hay buenas noticias, sin salir de la cama puedes hacer cosas productivas. Paso a detallarlas, porque lo cierto es que después de hacerme con ellas, nunca me había imaginado cuánto puede aportar este momento placentero. No pierdas detalle porque no tienen desperdicio.

Antes de empezar a mencionarlas, aviso a navegantes. Si eres de los que madrugas para salir a entrenar igual esto no es para ti, pero si dejas los entrenamientos para la tarde/noche porque eres incapaz de levantarte pronto para hacer algo de actividad, igual lo que te voy a contar sí que es para ti.

Lo que puedes hacer antes de salir de la cama

1.- Medita con una APP: Lo de meditar con una APP no es porque sea mejor, solo es para evitar que te quedes dormido. Tómate tu tiempo para organizar tu cabeza y concentrarte.

Es recomendable que recurras a una meditación donde una voz te guíe en tu proceso de reflexión. Una buena forma de aprovechar esos 10-15 minutos de “me levanto, no me levanto, un poco más…”. Así empezarás tu día con la mente en forma.

2.- Comienza en día escribiendo: No me refiero a que te pongas a escribir un artículo en la cama, pero dedica esos minutos ‘remolones’ a escribir las cinco cosas que quieres lograr hacer en las 24 h que te esperan. A lo largo de la jornada te acordarás de ese momento y harás lo posible para cumplir esos cinco propósitos.

3.- Toma un vaso de agua: Déjate por la noche un vaso de agua en la mesita. Cuando te suene el despertador uno de los rituales será el tomar un vaso de agua en ayunas o quizá esas vitaminas que siempre olvidas tomar. Por supuesto, empezarás el día bien hidratado.

4.- Dale al play: Enciende la radio o dale al play a esa lista de canciones que te habías dejado preparada y que sabes que te darán la dosis de energía que necesitas. No caigas en la tentación de encender la tele o ver vídeos en tu móvil, eso hará que pases más tiempo en la cama.

5.- Estira: No todos los estiramientos pueden hacerse en la cama, pero algunos sí. Empieza tu rutina de estiramientos acostado y que la sangre fluya de buena mañana. Suena bien ¿no?

Tómate tu tiempo y estira los brazos por encima de la cabeza, haz rotaciones del cuello, coloca las piernas en posición de mariposa para estirar los aductores y respira profundamente cuando realices cada uno de los ejercicios. Luego levántate y estira las piernas. El siguiente paso ya corre de tu cuenta ¡empieza el día!

Por supuesto, intenta no postergar la alarma de tu despertador. Cuánto más tiempo tardes en abrir los ojos, menos minutos tendrás para sacar partido a tu momento bajo las sábanas.