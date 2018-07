¿Cómo puede tu teléfono móvil ayudarte a ponerte en forma?

Son muchos quienes deciden dejar su teléfono móvil en la taquilla y desconectar por completo cuando van; pero por otro lado están los que renuncian a separarse de ese aparato que les acompaña durante toda la jornada. Si eres de estos últimos, no te preocupes, porque aunque no lo creas, tu smartphone puede ayudarte a ponerte en forma y esto es lo que tienes que hacer para conseguirlo.

Haz un grupo de Whatsapp dedicado a tu objetivo

Compartir tus metas con tus amigos es una muy buena forma de motivarte. Haz un grupo de Whatsapp dedicado a los entrenamientos y alimentación. En él podréis hablar de estos temas, empleando el chat como plataforma para daros ánimos y motivaros entre todos. Podreis intercambiar opiniones, recetas saludables, ejercicios y también vuestros hitos y avances: calorías quemadas, kilómetros recorridos... Mediante el envío de fotos podréis ver cómo habéis evolucionado físicamente cada uno y tendréis la oportunidad de dar vuestras impresiones, además de compartir trucos y consejos.

Bájate aplicaciones para llevar un control riguroso de tus avances

Hay multitud de apps para tu teléfono móvil de diversas temáticas y, por supuesto, entre ellas no podían faltar las dedicadas al mundo del fitness y de la nutrición. Desde las que te ayudan a controlar las calorías que consumes hasta las que te indican cuál es tu plan de entrenamiento diario.

Son muchas las aplicaciones que, al instalarlas en tu smartphone, te ayudarán a llevar un control más estricto de tu evolución para que, de esta forma, puedas seguir de cerca a qué nivel estás cumpliendo tus objetivos y, de paso, puedas motivarte mucho más.

Hay una gran variedad de apps, así que lo mejor es que no te marees y elijas solamente un par de ellas, las que más se adapten a tus entrenamientos y plan nutricional para que así te puedas centrar mejor.

Mira vídeos de Youtube para perfeccionar tu técnica

Cuántas veces nos hemos sentidos perdidos en medio del gimnasio al no saber cómo realizar ese ejercicio de nombre extraño que nos indicó en la tabla de entrenamiento el monitor. Si no tienes ningún experto cerca que pueda echarte una mano, no pasa nada: desenfunda tu teléfono móvil. Solo tienes que meterte en Youtube y buscar un vídeo de ese ejercicio que no te suena de nada y que no tienes ni idea de cómo empezar a hacer. Además, los vídeos que encontrarás en la red también te ayudarán a mejorar la técnica y corregir posibles errores de otras actividades con pesas o máquinas que crees tener controladas pero que puede que no estés realizando del todo bien.

Desenfunda las apps de ligoteo mientras estás en el gimnasio

Si eres de los que cree que al gimnasio también se va a socializar, tu teléfono móvil también va a ayudarte a hacerlo. Con ciertas aplicaciones de ligoteo podrás localizar a gente que también está entrenando en tu mismo centro. ¡Irás mucho más motivado y no te saltarás ningún día!

Eso sí, intenta que lo de ligar no haga que te olvides de la razón principal por la que estás en el gimnasio, que es la de conseguir ese cuerpo que deseas para el verano y estar en plena forma.

Hazte selfis mientras entrenas y súbelos a tus redes sociales

Aunque algunos calificarán tus fotos en el gym como potureo, lo cierto es que tú tienes claro que, en serio, has ido ahí a entrenar y sacar lo mejor de ti. Hacerte fotos posando entre serie y serie de pesas y subirlas a las redes entre ejercicio y ejercicio solo es un pequeño truco que vas utilizar para motivarte en mitad del duro entrenamiento. De esta forma, podrás seguir tus avances y compartirlos con tus seguidores. ¡Quién sabe si además puedes convertirte en un influencer del fitness!

Lleva tus propias playlists y controla los tiempos

Una de las grandes ventajas de los móviles actuales es que puedes guardar en ellos gran cantidad de música. Si el hilo musical del gimnasio no cubre tus expectativas, hazte una buena playlist en tu teléfono y llévate los cascos a tu entrenamiento. Sube el volumen y verás cómo eso de levantar pesas mientras escuchas tu música favorita se te hace muchísimo más fácil.

Igual que gracias a tu smartphone no te hace falta llevar un aparato aparte para reproducir tu música favorita, tampoco necesitas comprarte un cronómetro para calcular los tiempos. Las mayoría de los teléfonos móviles de última generación disponen de una herramienta que te servirá para calcular los descansos entre series para que puedas hacer los ejercicios con una mayor precisión.

Como ves, si dejas tu móvil en la taquilla del gimnasio puede que estés dando de lado a un gran aliado que te echará una mano durante tus entrenamientos. ¿Seguro que no prefieres que tu tecnológico amigo sude contigo? Si eres de los que no se separa de él, recuerda utilizarlo simplemente como un apoyo: tu móvil tiene que ayudarte, no distraerte de tus ejercicios.