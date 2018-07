Cómo tener un culo Made in Brazil

EJERCICIOS EXCLUSIVOS CON MÚSICA DE BRASIL

¿Te gustaría tener un trasero como el de las famosas pero no dispones de mucho tiempo para hacer ejercicio? Puedes conseguirlo con las clases Made in Brazil, sesiones de 30 minutos diseñadas especialmente para trabajar esta parte de la anatomía femenina. En este vídeo podrás ver una pequeña sesión de Made in Brasil que puedes hacer en casa.