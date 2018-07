Consejos para empezar a hacer deporte en enero y no abandonar en febrero

Cada año repetimos patrón, nos comemos las uvas y decidimos poner en marcha cientos de buenos propósitos, entre ellos hacer deporte, ponernos en forma.

Un fervor que dura los tres primeros días de agujetas. ¿Podemos evitar esta inconstancia y alargar nuestras nobles intenciones todo el año?

"El problema es que faltan objetivos o metas realistas, son poco específicas y cortas en el tiempo, la motivación es externa y, generalmente, cuando se empieza a entrenar se hace sin una estructura en el programa de entrenamiento, lo que lleva a la monotonía, a la búsqueda sin sentido de nuevos ejercicios que no suelen ser los apropiados, y así llegan las lesiones, sobre-entrenamiento… Al final pensamos: esto no es para mí, el deporte es aburrido, por un día no pasa nada...", así explica Carlos Plata, coach profesional de ASESCO, los abandonos en masa.

Por ello es importante arrancar con el deporte que más nos guste, pensar en uno que vayamos a disfrutar. A partir de ahí se puede añadir el fitness para complementarlo y también para evitar lesiones.

Lo importante es no perder de vista el objetivo y ser pacientes, habituar nuestro cuerpo a la nueva actividad no es una marcha contrarreloj.

“Debemos hablar de proceso y aprendizajes, no tanto de resultados. Cualquier entrenamiento conlleva un proceso que da los resultados deseados, que te lleva a tu meta. Intentar acelerarlo conlleva a que este pierda valía y a que los aprendizajes sean los opuestos al objetivo inicial, con lo cual la motivación por conseguir esas metas disminuye. Esa es la razón principal de que los gimnasios se llenen en enero y se vacíen en marzo”, analiza el especialista, que además recomienda ponerse en manos de un coach o entrenador para que nos ayude a diseñar un plan y así mantener siempre presente nuestros objetivos.

Para evitar abandonos antes de tiempo, es preciso tener claros las fases por las que vamos a pasar y respetar los tiempos. El coach de ASESCO avisa de que es normal tener altos y bajos.

El cuerpo se adapta rápidamente a los nuevos estímulos y acaba estabilizándose. Sin embargo, no deja de ser una etapa pasajera. Tras los letargos, un pequeño cambio en las rutinas lo hará reaccionar de nuevo.

Ya solo hay que esperar al nuevo año y ponerse en marcha. No hay excusas. Pero por si acaso, ahí van cinco consejos del experto que nos ayudarán a convertir el deporte en un hobby sostenido en el tiempo.

1.- El deporte es placer, es salud. Hay que disfrutarlo.

2.- La paciencia es la madre de la ciencia. Con pequeños pasos se llegará más lejos y seguro.

3.- La comida es la base fundamental, come saludable y permítete caprichos, son buenos para tu mente.

4.- Empezar porque uno mismo así lo ha decidido, eso normalmente lleva al éxito.

5.- Escucha a tu cuerpo y descansa. El descanso es lo que te ayuda a mejorar, sin él tu cuerpo solo se vuelve más débil.