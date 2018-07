¿Es conveniente mantener relaciones sexuales antes de un partido importante?

Seguro que más de una vez te ha asaltado la pregunta: ¿conviene mantener relaciones sexuales antes de una carrera, un partido o cualquier tipo de competición decisiva o es mejor “aguantarse” las ganas y dejarlo para después?

Por poner un ejemplo cercano, ¿deberían los jugadores del Atlético de Madrid o del Barça mantener practicar sexo antes del encuentro? Pues bien, los estudios que se han realizado en torno a esta cuestión no parecen llegar a una conclusión concluyente. Eso sí, curiosamente, la mayoría de ellos tenía en cuenta únicamente la repercusión de esta actividad en los hombres.

Así, la última investigación publicada en junio en la revista Frontiers in Physiology, llevaba a cabo un revisión de nueve estudios en torno a este tema, según los resultados no se encontró ningún problema que pudiera interferir entre el sexo y el deporte: “Los estudios actuales demuestran que la actividad sexual en el deporte se ha estudiado poco tanto en hombres como en mujeres. No obstante, los datos disponibles no hacen pensar en que la actividad sexual produzca un efecto negativo sobre las actitudes del deportista”, señala el informe.

Anteriormente se encuentra una investigación publicada en el Journal of Sports Medicine en el 2000, que tomaba únicamente a 15 atletas, todos ellos de alto nivel, de entre 20 y 40 años.

El grupo participó en el experimento durante dos días: debían abstenerse de mantener relaciones, al menos durante 24 horas, para así al día siguiente ser sometidos a una serie de test físicos y psíquicos.

Asimismo, se les realizó un análisis de sangre para medir sus niveles de testosterona. Posteriomente, los mismos atletas, tras mantener relaciones sexuales con sus parejas, volvieron a realizar las mismas pruebas.

El resultado fue que la actividad sexual no había tenido ningún efecto significativo sobre sus ejercicios, a excepción de en la prueba matutina. Por lo que los investigadores concluyeron que la capacidad de recuperación de un deportista podría estar influenciada si mantenía relaciones sexuales dos horas antes de la competición.

“Tanto la antigua medicina Griega como la China sugerían que la abstinencia sexual podría incrementar la frustración y la energía”, explica el investigador David Bishop, de la Victoria University's Institute of Sport, Exercise and Active Living de Melbourne (Australia).

Sin embargo, el investigador subraya que no existe ninguna prueba que avale este argumento y que probablemente “el sexo influya más en lo que se refiere a la falta de sueño, por lo que cada persona podría elegir en torno a cómo esto le afecta”.

De hecho, parece que los entrenadores de los deportistas de élite son de la misma opinión. “La línea de pensamiento aplicada en el deporte profesional es que los atletas deben elegir ellos mismos” – declara Mark Anshel, profesor emérito de la Middle Tennessee State University-. “Un montón de atletas practican sexo antes de las competiciones sin sentimiento de culpa, de hecho, a menudo les ayuda para dormir mejor y la mayor parte de los entrenadores parecen estar de acuerdo en no prohibirlo”.

Y tú, ¿qué opinas?