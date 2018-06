Estas son las claves para un verano fit según la entrenadora de celebrities Noe Todea

¿A quién no le ha sorprendido alguna vez la rápida recuperación de presentadoras de televisión y actrices después de ser madres? ¿O al famoso “fofisano” que de la noche a la mañana parece un atleta? ¿Realmente fue de la noche a la mañana esa transformación?

Si estás pensando que no llegas a tiempo para ponerte en forma de aquí al verano… estás en lo cierto. En realidad, sacar el lado fit que llevamos dentro es cuestión de meses… control nutricional, asesoramiento profesional y apoyo en los entrenamientos. Y solo así podríamos alcanzar nuestro objetivo… de aquí al verano de 2019.

Noemí Todea, preparadora física profesional y entrenadora de celebrities como Pilar Rubio, defiende que el cambio de vida hacia un healthy style no puede ser algo estacional ni solo una motivación estética. “Tú y solo tú eres quien debe tomar la decisión de estar mejor cada día de tu vida y disfrutarlo junto a los tuyos. Tener perseverancia hará que seas consciente del valor que tienen las cosas cuando se trata de tu salud. Nunca conseguirás disfrutar al cien por cien si no te acompaña un buen estado físico a todos los niveles”, explica la preparadora, especializada en pilates, entrenamientos funcionales y el novedoso sistema SurfSet.

Tras su paso por televisión -en programas como El Hormiguero y Fit Life-, esta profesional del mundo fitness acaba de publicar sus claves para conseguir estos objetivos en el libro Entrénate con Noe Todea (Libros Cúpula), prologado por Pilar Rubio, que empezó a seguir su entrenamiento después de nacer su primer hijo.

“Con Noe he entendido que practicar ejercicio no es solo una cuestión de trabajar tu físico. La mayoría de las veces, las barreras están solo en nuestra cabeza. Bloqueamos nuestro cuerpo porque nuestra mente dice que no podemos. Gracias a Noe conseguí estar cada vez más motivada. Os aseguro que muchos días no tenía fuerzas ni para levantarme porque había dormido apenas dos o tres horas, ya que ser madre y seguir activa laboralmente no es fácil y las noches son largas. Pero saber que empezaba la mañana entrenando con ella hacía que me levantase como un resorte. Una de las claves para que alguien se enganche a practicar deporte es que sea divertido y nada monótono”.

El libro se estructura en ocho capítulos, pero no como simple manual de entrenamiento, dividido en tres rutinas completas y 100 ejercicios para practicar en casa o al aire libre. La preparadora ha incluido también algunas pistas sobre cómo cambia el cuerpo en distintas etapas, el funcionamiento hormonal y ejercicios recomendados durante el embarazo, objetivos realistas a corto y largo plazo y por qué no debemos dejarnos engañar por el marketing o la información sesgada sobre nutrición y salud.