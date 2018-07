Los hombres también podemos tener celulitis (y te contamos por qué)

Cuando se trata del aspecto físico, parece que la barriga cervecera es lo que más preocupa al hombre, pero... ¿y la celulitis? Se dice que aproximadamente un 10% el total de la población masculina la padece. Abdomen, cintura y piernas son las zonas del cuerpo del hombre en las que suele aparecer.

Confiésalo. Aunque has oído su nombre muchas veces, te estarás preguntando qué es en realidad eso de la celulitis. Es fácil. Se trata de acumulación de tejido adiposo en ciertas zonas del cuerpo. En las mujeres esta grasa suele ir directa a los glúteos, muslos y caderas; pero en el caso de los hombres, suele producirse sobre todo en el abdomen. Ahí es donde se forman los nódulos adiposos que causan unas irregularidades en la piel muy antiestéticas. Eso, amigo, es la celulitis... y ya ves, no solo afecta a las chicas, también es nuestra guerra.

“Que sea menos frecuente no quiere decir que no haya casos de celulitis masculina”, nos cuenta la doctora Inmaculada Adam, directora médica de Clínica Dermaline. Y puede que te estés preguntando qué has hecho tú para merecerte esa grasa.

Bueno, pues en realidad puede que no sea culpa tuya ni de nadie. Según la doctora, “en las causas que provocan la celulitis masculina, al igual que en la femenina, intervienen múltiples y distintos factores: genéticos, hormonales o hábitos de vida como pueden ser una determinada alimentación”.

Mientras que en las mujeres la principal causa por la que aparece la celulitis es por factores hormonales relacionados con los estrógenos, “en los hombres influye más una alimentación rica en grasas saturadas, azúcares refinados o consumo de tabaco entre otros causantes”, asegura la experta consultada.

Centrémonos en las zonas. ¿Dónde aparece esta nueva enemiga llamada celulitis y hasta ahora desconocida para muchos? Pues como te avanzábamos, en los hombres suele aparecer generalmente en la zona del abdomen, que es donde se tiene tendencia a acumular más grasa. ¡Lo que le faltaba a nuestro six-pack! Pero aún hay más... La celulitis también puede aparecer en los muslos del hombre, “aunque generalmente con menor frecuencia”, matiza la doctora Inmaculada Adam.

Pero si hay una ventaja que tenemos los hombres en cuanto a la aparición de celulitis, es que esta suele apreciarse en menor medida que en las mujeres. “Los hombres cuentan con un mayor grosor de la piel y eso dificulta que se vea la característica piel de naranja”, aclara Adam.

No siempre es igual. La celulitis presenta diferentes grados de desarrollo y puede ser de tipo blanda, dura o edematosa. “Es recomendable tratar el problema de un modo diferente en cada caso para obtener resultados satisfactorios”, aconseja la doctora. En el caso de los hombres, la celulitis tiende a ser más blanda, aunque no siempre tiene por qué ser así.

Parece que el de la celulitis es a veces un tema tabú, un problema del no siempre les gusta hablar a sus protagonistas, independientemente de su género. “El tener complejo es algo que puede darse tanto en hombres como en mujeres y que depende más de la persona que del sexo de esta”, asegura la experta Inmaculada Adam.

Para ponerle remedio al asunto, lo mejor es conocerlo muy de cerca. “Es importante tener en cuenta que no todos los tipos de celulitis son iguales y no se deben tratar igual”, explica la doctora Adam, que recomienda que lo mejor “es realizar una consulta previa con un médico especializado para que este determine el tipo de celulitis de cada hombre y pueda recomendarle el tratamiento más adecuado”.

Ahora que ya sabes que esta no es una batalla solo de mujeres, cuando escuches eso de “piel de naranja” ya no pensarás solo en la fruta. Plántale cara como mejor sabes: haciendo ejercicio, comiendo bien e hidratándote adecuadamente.