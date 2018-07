Jessamyn, la mujer que demuestra que el yoga no es solo para cuerpos esculpidos

La historia de amor entre Jessamyn Stanley y el yoga comienza cuando tenía 16 años. Entonces, su tía le animó a asistir a una clase de bikram yoga, la modalidad que se practica en una sala a más de 37 grados y, según explica en la biografía de su web, "cuando en vez de estar en un campamento de verano estás en una sala a 37 grados, se puede convertir en una auténtica pesadilla". Y así paso, que los siguientes años fue una completa anti-yoga.

Hasta que, en 2011, en una fiesta de graduación, uno de sus conocidos le animó a comprar por Groupon un pase de un mes en una sala de Bikram Yoga de un amigo. Y, aunque un poco excéptica por su experiencia anterior, desde entonces, según comenta a Nymag, se quedó prendada de este deporte, lo que le ha llevado a terminar el entrenamiento para ser profesora de yoga certificada.

Lejos de fobias o de complejos por su cuerpo, Jessamyn Stanley focalizó toda su energía en saber aprovecharlo. Su filosofía también dice mucho más allá de su cuerpo: “Vivimos en una sociedad donde estamos entrenados para pensar que tener sobrepreso es algo malo, por lo que gente empieza a mirarte, a tener ideas preconcebidas sobre ti, y la única cosa que puedes controlar ahí es tu reacción ante ellos”, declara.

Sin embargo, Jessamyn Stanley, que ya tiene más de 80.000 seguidores en Instagram, prefiere pasar de largo de los prejuicios, y esto incluso lo aplica a la hora de enseñar yoga. Según dice, el rol del profesor es servir de guía a su alumno “pero solo para que éste se inicie; después, lo importante es el desarrollo personal que pasa en cada uno”.

Y va más allá con su idea del yoga aplicado al día a día de las personas. “La razón principal para hacer yoga es quemar parte de nuestras vidas que ya no deben preocuparnos, echarlas fuera del todo”, explica.

De este modo, Jessamyn Stanley se ha convertido en una celebritie del yoga y también en un ejemplo para muchas mujeres y hombres que por el hecho de no tener "el cuerpo perfecto" no se animan a practicar yoga. Según Stanley, "lo más importante no es lo que decidas, lo más importante es no estar a disgusto contigo mismo, especialmente en lo que se refiere a satisfacción del cuerpo". Todo un ejemplo a seguir.