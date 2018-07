Operación flotador: esto es lo que tienes que hacer para llegar sin barriga al verano

Vamos a ver qué es exactamente lo que deberías hacer para llegar al verano sin flotador.

Abdominales, lógicamente

Si queremos que un músculo luzca bien, es lógico que tenemos que entrenarlo. Quiero decir, si llevamos una buena alimentación y eliminamos la grasa que cubre nuestro abdomen, perderemos barriga, pero nuestros abdominales estarán flácidos y no se verán como te gustaría.

Por eso, el trabajo abdominal es muy importante, ya sea en alguna clase colectiva, o con los clásicos ejercicios de crunch, oblícuos, y la famosa tabla.

El flotador déjalo en la cocina

Como siempre, la alimentación juega un papel fundamental a la hora de decir adiós al flotador. Nuestro cuerpo debe utilizar las reservas de nuestro cuerpo para que, poco a poco, se vaya viendo la tableta. Por ello, nuestra alimentación debería aportarnos energía para poder darlo todo en el entrenamiento, pero sin pasarse para que nuestro cuerpo no lo almacene en forma de grasa. Además, la zona de la barriga y flotador es una de las favoritas del cuerpo para guardar todas esas reservas.

Ni tanto, ni tan poco

Cuántas veces habré visto gente que, como va al gimnasio, se permite comer mucho más. El problema es que la mayoría de las veces comen más de lo que deberían, logrando que el cuerpo también almacene lo que no se ha usado. Al final son matemáticas.

Si yo, sedentario, quemo al día 2.000 calorías, e ingiero 1.500, entonces adelgazaré. Si me pongo a entrenar y quemo al día 3.000 calorías, y como premio me meto entre pecho y espalda 3.500, entonces estarás KO y no perderás ni un gramo.

Por eso debes comer lo necesario para poder rendir correctamente en tus entrenamientos mientras quemas grasa.

Pide ayuda al agua

Muchas veces se confunde la grasa con la retención de líquidos. Y sobre todo en el flotador, lo que más se suele dar es una acumulación de líquidos. Si bebemos poco agua al día, nuestro cuerpo entra en alerta y almacena todo lo que ingieres. Por el contrario, si tu hidratación es correcta, el organismo lo eliminará sin temor, guardando un equilibrio y evitando que se retenga.

Por eso, amigos, si queréis un plan express para eliminar el flotador y sacar a relucir la tableta, vuestro día a día debería incluir mínimo una hora de ejercicio (incluyendo abdominales), y una gran dedicación en la cocina.