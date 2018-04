La 'patada de la rana' o cómo perder tripa sin gastar dinero en el gimnasio

Se acercan los meses de verano y, con ellos, el temido momento de descubrir esos kilos de más que se notan al ponerte el bañador. No te preocupes: gracias a este ejercicio que puedes practicar en casa podrás desprenderte de la grasa acumulada en la zona abdominal. El truco es muy sencillo y solo tienes que poner en marcha la ‘patada de la rana’.

Detrás de este divertido nombre se esconde el que podría ser el aliado perfecto para todos aquellos que quieren quemar la grasa ventral. A pesar de lo llamativo de la denominación, el ejercicio resulta tan cansado como eficaz, así que prepárate para sufrir agujetas si hace mucho tiempo que no pones en marcha los músculos abdominales.

Toma buena nota de cómo se practica la ‘patada de la rana’, un ejercicio que podrás hacer en casa sin pagar los gastos derivados de la matrícula de un gimnasio.

1. Siéntate: para llevar a cabo la ‘patada de la rana’ debes estar sentado sobre una superficie lisa y dura –el suelo de tu casa es perfecto para ello, aunque también puedes sentarte en un banco de los que se encuentran en la calle–. Para que te sea más cómodo y no ejerzas demasiada presión sobre el coxis, sitúa entre tus glúteos y el suelo una esterilla acolchada o un cojín. Si optas por esta segunda opción, lo ideal sería que el cojín no tuviera mucho relleno para que no creara una superficie de apoyo curva.

2. Estira las piernas y coloca las manos de forma adecuada: para comenzar con el ejercicio, tus piernas han de estar extendidas por completo. Procura que la parte anterior de la rodilla esté en contacto directo con la superficie sobre la que te hayas sentado. En esta postura debes poner las palmas de las manos en el suelo y colocar los brazos en una pose relajada que, a la vez, te permita mantener el equilibrio cuando tus piernas dejen de estar en contacto con el suelo.

3. Inclina la espalda: reclínate sobre tu espalda de manera en que los músculos abdominales estén estirados y concéntrate en mantener esta postura. Para que el ejercicio sea efectivo deberás mantenerte así e intentar no volver a situar tu nuca perpendicular a tu pelvis.

4. Desafía a la gravedad: es ahora cuando comienza el ejercicio que te ayudará a quemar la grasa que quieres perder en la zona abdominal. Sube las rodillas hacia el pecho y vuelve a la posición original sin llegar a tocar el suelo de nuevo. Realiza la rutina en tandas de 10 a 20 repeticiones, en función de tu nivel de resistencia y forma física. Puesto que tu espalda no está recta y estás algo inclinado hacia atrás, las manos te ayudarán a mantener el equilibrio.

5. Evita la brusquedad en tus movimientos: no por mucho madrugar amanece más temprano, y no por muy fuerte que hagas la ‘patada de la rana’ vas a quemar más grasa. Para optimizar los resultados y perder esos kilos que has acumulado en la zona del vientre, concéntrate en tus músculos y ejercítalos de tal manera que realicen la actividad siguiendo el protocolo indicado. Recuerda que no debes arquear la espalda para no desviar tensión a la zona lumbar, ya que podrías causarte daños.

6. Un ‘extra’ de esfuerzo para obtener resultados más rápido: si ves que se te echa el tiempo encima y necesitas sí o sí quitarte los kilos que has cogido durante la Semana Santa, puedes quemar más grasa si realizas la ‘patada de la rana’ sin el apoyo de las manos. Para hacer este ejercicio necesitarás haber fortalecido los músculos abdominales, así que no te frustres si durante los primeros días no consigues mantener el equilibrio y tienes que volver a descansar el cuerpo sobre tus extremidades superiores.

Recuerda que, a la hora de perder peso, es fundamental que lleves una alimentación sana. Si combinas el ejercicio físico con una dieta saludable los resultados no se harán esperar: el ‘six-pack’ que buscas estará mucho más cerca.