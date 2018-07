¿Qué música escucha Obama cuando hace ejercicio?

Barack Obama siempre ha demostrado tener buen gusto para la música. El presidente de los Estados Unidos ha revelado en la publicación 'Wired' qué canciones escucha a la hora de ponerse en forma. Repasamos la lista completa:

1. The Black Eyed Peas - Let's Get It Started

Una de las canciones más conocidas del grupo estadounidense. Como su propio título indica, es una buena forma de animarse a empezar una buena rutina de ejercicio.

2. Nina Simone - Sinnerman

Esta gran dama del soul no solía cantar temas muy moviditos, pero este elegantísimo 'Sinnerman' es sin duda una grata excepción.

3. Sting - If You Love Somebody Set Them Free

El playlist de Barack Obama continúa con uno de los músicos británicos más conocidos. Otro ejemplo de música "buenrollera" para la rutina.

4. The Isley Brothers - Live It Up (Part 1 & 2)

Un poco de funky nunca viene mal para practicar ejercicio. Este éxito de los setenta es perfecto para activarse. Sólo hay que escuchar su letra: "Everybody's gotta move!".

5. Icona Pop - Emergency

Obama demuestra que también está al día con la música actual incluyendo este éxito del dúo femenino Icona Pop.

6. Forro in the Dark - Perro Loco

Más saxofones en la playlist del presidente. En esta ocasión se deja llevar por los un ritmo más latino, siendo ésta la única canción en español.

7. Beyoncé - Get Me Bodied (Extended Mix)

Una de las artistas más populares de la lista. Con este enérgico 'Get Me Bodied', es normal que Obama se ponga a hacer flexiones.

8. Bob Marley - Could you be loved

Otro momento "buenrollero" en la lista de reproducción. Bob Marley seguro que anima a la relajación, pero... ¿animará también a ponerse en forma?

9. Courtney Barnett - Elevator Operator

Una canción divertida que genera buena onda. Sin embargo, la letra más bien incita a la pereza. Esperemos que Obama se la guarde para el final de la rutina.

10. Jay Z ft. Drake - Off That

El marido de Beyoncé también se cuela en la playlist del presidente. Un poco de rap nunca viene mal para sacar la garra que se lleva dentro, aunque sea para realizar ejercicio.