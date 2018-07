¿Sudar más te hace perder peso? Mitos y verdades

La unión entre sudor y ejercicio es algo muy personal, los efectos varían según la persona. ¿Acaso sudas igual que tu amigo cuando sales a correr? “Con las mismas pulsaciones y con la misma temperatura exterior, sudamos de modo distinto, depende de la capacidad de disipar el calor que tenga nuestro cuerpo”, explica Ramón Grimalt, dermatólogo y maratoniano.

Entonces ¿sudar en exceso puede ser un problema? Ramón Grimalt explica que el sudar en exceso puede perjudicar en las zonas donde se tiende a la maceración (exposición prolongada a la humedad). Los pies, las ingles y las axilas, “son las zonas donde el sudor nos puede, de algún modo, fastidiar”.

¿El sudor provoca acné?

Si el sudar puede repercutir en una irritación de la piel, ¿ello podría traducirse en la aparición de granos? Existe una confusión en torno a saber distinguir la grasa del sudor, pues son dos glándulas distintas.

Como explica Grimalt “los granos de la cara dependen de la glándula sebácea y el sudor de la cara depende de la glándula sudorípara”. Por tanto, el sudor no es responsable de la aparición de granos en la cara, pero sí de irritaciones.

Síntomas de sudar en exceso

El sudar en exceso puede traducirse en la irritación de la piel y como explica el doctor, los síntomas son sensación de quemazón, picor y dolor, incluso en casos extremos, sangrados.

¿Si sudo más, adelgazaré más?

Grimalt pone un ejemplo: Si tienes solo 20 minutos para entrenar y quieres hacer un desgaste importante de calorías, lo cierto es que si sales más abrigado sudarás más. La razón es que con los mismos 20 minutos vas a gastar un poco más, porque tu cuerpo necesita la energía para hacer el ejercicio y la energía para disipar el calor mediante el sudor.

¿Y ponerse un plástico en la barriga para sudar? Habrás escuchado la teoría de que pesarse, tras correr con un plástico envuelto en la barriga, se traduce en perder kilos. Sí, es cierto.

Se pesa menos porque se ha eliminado más agua al sudar más, pero como explica Grimalt, “es un engaño pensar que he adelgazado un kilo cuando en realidad peso un kilo menos, casi todo es deshidratación”. Por tanto, esto es un riesgo.

Como consejo, el doctor señala que se puede sudar para disipar el calor de un modo controlado. Apunta su consejo: Si lo que quieres es que con poco rato de entreno gastar más calorías, sal a correr más abrigado y así gastarás más. “Se suele pensar que si lo que quiero es mejorar mi rendimiento y no gastar calorías, lo que hago es salir con poca ropa”, puntualiza.

Métodos de prevención para evitar la sudoración

Llegado a este punto ¿puedo hacer algo para frenar la sudoración? Grimalt aconseja no buscar sustancias anti transpirantes y pone como ejemplo una sustancia muy de moda y nada recomendable.

Se trata del clorhidrato de aluminio hexahidratado cuya acción es bloquear la glándula del sudor. Su uso en un deportista puede empeorar su rendimiento, porque el cuerpo no disipa tan bien el sudor, “por tanto si no disipas sudor, no disipas calor y el cuerpo se calienta”, subraya Grimalt.

El mejor método de prevención contra el sudor es aplicar sustancias que eviten el roce, siendo el más clásico la vaselina. Como apunta el doctor el objetivo es crear una barrera entre las zonas que más tienden a sufrir por el sudor y que en consecuencia, provocan las clásicas rozaduras: el escroto del muslo; la axila del brazo; y el piel del zapato o del calcetín.

En definitiva, si se hace deporte hay que sudar. Evita hacer locuras y que tu cuerpo sude lo que le toca. En tu mano está aplicar estos pequeños métodos de prevención, pero ¡deja que tu cuerpo sude!

