Las siete chorradas de running que puedes comprar en Black Friday

Como no puede ser de otra manera el mundo del running también ha caído en esta vorágine de descuentos y ofertas. Hoy os vamos a hablar de siete productos que no debéis dejar de comprar en este Black Friday. Si eres runner es imprescindible que los tengas en casa, no podrás vivir sin ellos. ¡No lo dudes y hazte con ellos!

Zapatillas con música incorporada

¿Tienes una tirada larga este domingo? ¿Participas en una ultra maratón por el desierto de Los Monegros? ¡No te preocupes! Con estas zapatillas los kilómetros caerán solos.

Lleva tus cedés preferidos de José Luis Perales, Conchita y Álex Ubago, sus canciones llenas de ritmo y motivación te harán llegar a la meta.

Paraguas ‘manoslibres’

Para esos runners que odian salir a correr los días de lluvia, este es el ‘gadget’ que estaban esperando. Se acabó eso de llegar calado a casa o con el pelo encrespado. Ya no tienes excusa para no salir a practicar tu deporte favorito por mucho que jarree en la calle.

‘Gorra’ porta-papel

Sabemos que hay muchos corredores que no se pierden un entrenamiento por muy acatarrados que estén, este es su complemento ideal.

Da igual que estéis congestionados por un resfriado o por una alergia. Esta ‘gorra’ porta-papel es lo que necesitáis. También es muy socorrida en carreras de larga distancia para salvar un ‘momento bífidus’.

Luces para tus zapatillas

¿Cansado de esos incómodos frontales que utilizas para salir a correr de noche? ¿Tienes complejo de minero? Estos minúsculos focos harán que veas por donde pisas sin tener que agachar la cabeza y sufrir una tortícolis.

Estas maravillas de la tecnología incorporan luces de cruce y largas así que ten cuidado de no deslumbrar a los runners con los que te cruces. El modelo Premium que saldrá en pocos días dispondrá de intermitentes para avisar de tus adelantamientos y cambios de dirección.

‘Porta-perros’ para canicross

Los amantes del canicross están de enhorabuena. Si tu perro es aún más vago que tú y se para en mitad de una carrera o entrenamiento ya no tendrás que tirar de él.

Simplemente utiliza este cómodo a la par que eficaz dispositivo para seguir corriendo. El fabricante advierte que el artefacto no está recomendado si tienes un Mastín de los Pirineos o perro de raza y peso similar.

Pezoneras

Sabemos que los pezones de los corredores son sensibles y que muchas veces sufren en silencio durante las carreras. Por eso no podemos dejar de recomendar este complemento que hará que no sangres por tus glándulas mamarias cual cerdo en día de la matanza. Es un básico que no puede faltar en tu armario runner.

Arnés porta-cámaras para la cabeza

Por último pero no por ello menos importante, un gadget para todos aquellos que les gusta inmortalizar sus carreras en POV (point of view).

A veces es difícil encontrar un complemento para tu dispositivo de grabación y este accesorio es lo que estabas buscando. Una tira de velcro en la parte posterior de tu cámara o móvil y estarás listo para grabar en cualquier situación. La mayor ventaja que tiene este… bueno… como se llame esto, es que es universal, válido para cualquier aparato de filmación.

Suponemos que este artículo os habrá creado grandes necesidades para completar vuestro equipamiento runner, si es así, os rogamos que tengáis mesura a la hora de sacar a pasear vuestras tarjetas de crédito. Recordad que hay muchas carreras a las que inscribirse y que el año 2017 aún no ha llegado.