Avena, fresa y macadamia para recargar tus fuerzas a tope en carreras largas

Estas barritas energéticas aportan una gran cantidad de energía gracias a su alto contenido de avena, que te proporcionará carbohidratos complejos y proteínas.

Además, las nueces de macadamia te aportan grasas Omega 3, además de vitaminas y minerales, y la fruta deshidratada te dejará saciado/a durante horas.

Por cierto, si no te gustan las fresas deshidratadas, o no las encuentras en tu supermercado, no dudes en cambiarlas por manzana deshidratada, pasas, dátiles, arándanos rojos o tu fruta favorita.

Igualmente, las nueces de macadamia pueden ser sustituidas por nueces de california, nueces pecanas o almendras, entre otros frutos secos.

Puedes conservarlas en una caja de galletas o en un recipiente hermético en la nevera.

Receta:

250g de copos de avena

50g de azúcar de caña integral o 2 buenas cucharadas de miel

1 cucharadita de levadura química

1 cucharadita de canela en polvo

125ml de leche de almendras

2 claras

90g de mantequilla de cacahuete

90g de fresas deshidratadas

Un puñado de nueces de macadamia

Precalentamos el horno a 180º.

Engrasamos un molde rectangular (el mío es de 27 x 17,5cms) con spray desmoldante, aceite de oliva o mantequilla.

En un bol mezclamos los copos de avena con la levadura, la canela y el azúcar (si estamos usando miel en su lugar, esperamos a añadirla).

En otro bol, batimos las claras de huevo con la mantequilla de cacahuete, la leche de almendras y la miel (en su caso). Añadimos esta mezcla a la anterior, mezclamos muy bien.

Con una espátula incorporamos las nueces y las fresas deshidratadas bien picadas.

Traspasamos la mezcla al molde y horneamos unos 20 minutos.

Dejamos enfriar por completo antes de desmoldar. Cortamos en forma de barritas.