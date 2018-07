El chocolate también te pone en forma

Si eres de los que no puede pasar ni un solo día sin tomar chocolate no debes preocuparte. Eso sí, cuanto más cacao tenga mucho más saludable será.

Si es que hacerse mayor no tiene nada bueno. Cuando éramos niños teníamos Halloween, la Pascua, San Valentín, etc. Y lo que todas estas festividades tienen en común es… ¿adivinas? Sí, el chocolate. Pues bien, en nuestra infancia podíamos tomar cantidades ingentes de este manjar que no pasaba nada. Y resulta que ahora de mayores debemos evitarlo si no queremos engordar.

Si has leído hasta aquí sin deprimirte, es hora de que sepas que el chocolate negro no es tan malo como puede ser el resto. Es más, hasta se recomienda tomar un poco todos los días.

Hay estudios que demuestran que el chocolate (o más concretamente el cacao) puede ayudar a tener un cuerpo en forma y saludable. Los nutrientes de la planta del cacao influyen en el almacenamiento de las grasas, proteje las células, y mejora la circulación.

Cuando entrenamos nuestro cuerpo sufre un desgaste. Pues el chocolate puede ser un gran complemento para la práctica deportiva (no sólo vamos a tomar batidos y cosas de esas).

Así que ahora sí podemos reivindicar nuestro chocolate sin ningún remordimiento. Vamos a recapacitar su fama pecaminosa y cómo puedes disfrutarlo.

Lucha contra los radicales libres

Cuando consumimos alimentos de origen vegetal, como es este caso, ricos en flavonoides y antioxidantes, nuestro organismo se recupera mejor del desgaste del ejercicio.

Los antioxidantes protegen a nuestras células de los radicales libres, que son los responsables del envejecimiento y de otras enfermedades.

Previene enfermedades del corazón

Este es uno de los valores más estudiados por los científicos, donde se vio en siete estudios que las personas que tomaban más chocolate negro, reducían significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardiacas.

Aumenta el colesterol bueno

El culpable de hacer que suba el colesterol bueno, en realidad es la manteca de cacao, que contiene ácido oleico, una grasa monoinsaturada (que también podemos encontrar en el aceite de oliva).

Mejora la visión

No sólo de zanahorias viven nuestros ojos. En un estudio en Inglaterra se demostró en 30 adultos que se mejoró la vista después de haber ingerido chocolate negro durante un periodo determinado.

Esto podría deberse a que los flavonoides mejoran la circulación de la sangre hacia el cerebro, lo que favorece el flujo hacia la retina.

Te hace más feliz

Esto está claro, pero vamos a ver por qué. Los responsables son unas grasas saturada conocidas como ácido palmítico y esteárico. Además el chocolate negro y su triptófano estimula tu actividad neuronal en la áreas relacionadas con el placer y la recompensa.

Vivirás más

Un estudio de la Universidad de Harvard demostró que tomar uno o dos onzas de chocolate negro al día podría ayudarte a vivir más tiempo. Aunque esto está aún por determinar ya que únicamente pudieron demostrar que aquellas personas que consumieron chocolate vivieron un año más.