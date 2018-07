Cinco alimentos que alivian el vientre hinchado si los comes en la cena

Mañana pretendes hacer de todo: ir al trabajo dando un paseo, hacer un poco de deporte por la tarde y, por qué no, salir un rato con la bici para aprovechar el frescor de la noche.

Sin embargo, algo impide que hagas ninguno de estos planes. Por alguna razón te has despertado con una terrible sensación de hinchazón. Si la culpa la tiene la deshidratación, tu ciclo menstrual o una cena inadecuada, tenemos buenas noticias: estos alimentos te ayudarán a mantener el cuerpo en perfecta forma durante la noche para que te levantes lleno de energía.

1. Plátano. Una buena fuente de vitaminas y nutrientes que además te deja saciado. Los plátanos se caracterizan por su alto contenido en potasio, un mineral que ayuda a eliminar la sensación de inflamación abdominal y mejora nuestras digestiones.

Además, los expertos aseguran que tomarnos uno por la noche ayuda a regular las cantidades de sodio en el cuerpo previniendo la deshidratación, causa responsable de que a menudo te despiertes con dolores de estómago y cabeza. No sólo eso. Su sabor dulce será la mejor forma de satisfacer tus antojos de azúcar de la forma más natural. ¡Un capricho saludable!

2. Yogurt. El yogur está lleno de bacterias probióticas que ayudan a nuestro sistema digestivo a digerir y absorber los alimentos adecuadamente. Procura no endulzarlos con azúcares y añade un poco de fruta a tu yogurt natural –unas rodajas de plátano serán perfectas– y acabarás con los molestos ardores nocturnos.

3. Ajo. El mal aliento derivado vale la pena para combatir la hinchazón. Nadie dice que cenes conejo al ajillo, pero si salteas un par de dientes de ajo con aceite de oliva en tu pechuga a la plancha, lo añades a tu caldo de verduras o incluso optas por tomarte un cuenco de sopa de ajo por la noche te despertarás mucho más ligero.

4. Limones y zumo de limón. Quizás te estés cansando de leer cosas sobre lo beneficioso que es tomar un vaso de agua tibia con limón, pero es que a nivel digestivo este mejunje verdaderamente funciona. La composición del zumo de limón es bastante parecida a la de los jugos gástricos de nuestro estómago, de ahí que su consumo alivie los síntomas indigestión como la hinchazón o los gases y eructos.

En ocasiones, las noches de retortijones se pueden deber a que tu sistema digestivo no produce el suficiente ácido clorhídrico para digerir todo lo que comes. Añadir in poco de limón –solo o mezclado con agua– ayuda a tu organismo a funcionar mejor y más rápido durante el reposo nocturno.

5. Sandía y melón. ¿Pero no era que son indigestas si las tomamos por la noche? Las cosas claras: estas frutas están compuestas casi en su totalidad por agua y apenas aportan calorías.

Una rodaja es equivalente a tomarnos un vaso grande de agua, lo que aumenta los niveles generales de hidratación en el cuerpo y reduce la hinchazón. Ten en cuenta que además actúan como diuréticos naturales ayudándonos a eliminar los excesos de agua y sal que pueden darnos una mala noche y un despertar atroz. Esta sí que es la cena perfecta del verano, amigos.