Cinco alimentos que previenen la disfunción eréctil

En ocasiones el estrés, estar cansados, haber tomado demasiado alcohol o estar sometidos a algún tipo de medicación en particular, puede hacer que algunos hombres vean cómo sus penes no responden adecuadamente cuando se requiere de su ayuda para mantener relaciones sexuales. Claro que, si esta falta de reacción se produce demasiado a menudo, podríamos estar hablando de padecer disfunción eréctil.

Cremas, pastillas y demás fármacos especializados como la universalmente conocida Viagra, ayudan a paliar los efectos de esta afección que sólo en nuestro país padecen alrededor de dos millones y medio de hombres.

Y no, aunque lo primero que te venga a la cabeza sean ancianos de más de 70 años, son muchos los hombres jóvenes y de mediana edad los que ven cómo sus erecciones, de surgir, apenas duran unos pocos minutos, haciendo que su vida sexual sea un fracaso constante.

Buenas noticias: la ciencia ha encontrado una solución que va más allá de tratamientos médicos, y, además, te ayuda a cuidar de la salud más allá de tu entrepierna.

Un menú que levanta pasiones

Como cabría esperar, son muchos los varones que terminan por estar intimidados ante la idea de mantener relaciones sexuales y traten de evitarlas porque, en resumen, no creen estar a la altura de las circunstancias y se sienten culpables por no poder satisfacer a la otra persona. Exacto, de no ponerle remedio muchos hombres terminan por caer en depresión.

En su afán por encontrar un remedio natural que pueda combatir la disfunción eréctil sin necesidad de tener que someternos a un tratamiento farmacológico, científicos británicos han llevado a cabo una investigación para encontrar qué alimentos podrían reducir las posibilidades de sufrir la temida disfunción eréctil.

Tras analizar durante 10 años las dietas de más de 25.000 hombres, observaron que poco más de un tercio de los participantes desarrollaron disfunción eréctil durante el período de estudio. En ninguno de aquellos casos se incluyeron estos cinco alimentos en sus dietas: bayas, naranjas, vino tinto, manzanas y peras. ¿Casualidad?

Deliciosos potenciadores naturales

Dado que pueden ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo o memoria, no resulta sorprendente que nuestra dieta puedan ser la clave para acabar con los problemas de alcoba directamente relacionados con los genitales masculinos. Y no hablamos de afrodisíacos sino de alimentos que actúan como verdaderos potenciadores sexuales.

Los autores del estudio, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, explican la efectividad de los cinco alimentos estrella en sus propiedades naturales. “La mayoría de los casos de disfunción eréctil se producen por un flujo insuficiente de sangre en el pene.

Algunos flavonoides –sustancias que precisamente se encuentran en altos niveles en los alimentos seleccionados–, mejoran la circulación al hacer más flexibles a las arterias y abriendo los vasos sanguíneos”, asegura Aedin Cassidy, autora principal de la investigación.

Y sus beneficios son más que notables: los hombres que aseguraron comer más de tres porciones semanales de los cinco mencionados alimentos, tenían un 19% menos de probabilidades de desarrollar disfunción eréctil con el paso de los años que aquellos que no los ingerían casi nunca.

Olvídate de ostras, chocolates y fresas. Si quieres evitar que tus erecciones brillen por su ausencia desayuna un bol con frutas del bosque y un zumo de naranja, nunca olvides almorzar una pieza de manzana o pera y toma cada noche una copita de vino tinto (insistimos: una, no media botella o causarás el efecto contrario). Puedes levantar el ánimo –y algo más– siguiendo una buena alimentación que mejore tus relaciones sexuales y, de paso, te ayude a mantenerte en forma y a cuidar de tu salud.