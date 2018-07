Cinco buenos hábitos de la dieta que hacía tu abuela y que tú has perdido

De acuerdo al Doctor Loren Cordain, autor de la dieta Paleo (Wiley and Sons, 2002), la dieta paleo consiste en imitar los grupos de alimentos que nuestros antepasados comían, con los alimentos que encontramos hoy en día.

Se trata de reproducir no solo lo que consumían nuestros antepasados, sino lo que consumían en las diferentes poblaciones (los antepasados de los indios del Amazonas, consumirían diferentes a los del norte de Europa; con fauna y flora diferentes, es obvio). Es decir, consumo local, adecuado a la temporada real de esa fruta, verdura u hortaliza…



La premisa de este enfoque es igualmente simple: la investigación ha demostrado una alta correlación con el consumo de alimentos comunes en la dieta típica de hoy y una alta incidencia de muchas enfermedades, que van desde leves a graves.



Si bien algunos podrían verlo como restrictiva o extrema, me parece que es todo lo contrario. Si tenemos en cuenta todos los productos frescos que podemos comer, la amplia gama de opciones de proteínas y las infinitas combinaciones que pueden crear, platos ricos, con unos aportes de energía suficientes para afrontar bien entrenamientos y carreras.

Lo mejor es no irse a los extremos, pero sí introducir algunos sencillos pasos que harán de tu rutina alimenticia, un plan más sano y nutritivo



1. Añadir verduras de temporada



Añadir más verduras en tus platos y comidas. Pinta de verde tus platos. Actualmente, no incluimos suficientes verduras en nuestras comidas, y sin embargo, las verduras llegan a tener hasta 7-11 veces la cantidad de fibra de cereales. Así que, cuanta más variedad de verduras de temporada añadamos a nuestros platos, mejor.



2. Añadir grasas buenas



No es cuestión de reducir la ingesta de grasas, las cuales son totalmente necesarias, sino de ingerir grasas saludables.

Por ejemplo, incluir aguacate, aceite de oliva, aceite de coco, algunos frutos secos crudos con moderación, así como el salmón salvaje o el bacalao negro en nuestro repertorio diario, ofrecemos a nuestros cuerpos con una dosis sólida de todos los ácidos grasos que necesitamos que ayudan a sentirnos saciados en cada comida, y a su vez, a mantener los niveles de energía durante el día y fortalecer los sistemas de nuestro cuerpo.



3. Pon sabor a tus platos



A veces pensamos que si el filete o pescado no está bañado en una salsa, el plato se vuelve soso y aburrido, ¿verdad?... Prueba a cocinar con especias que darán diferentes sabores a tus comidas sin aumentar la ingesta calórica. Así, aderezas tus platos y comidas, teniendo opciones y sabores diferentes: orégano, comino, eneldo, pimienta negra etc.



4. Comer más a menudo y comer en equilibrio



Todos sabemos que lo más adecuado para nuestro metabolismo, es realizar, al menos, cinco comidas al día, repartidas de forma equilibrada. Además, deberíamos intentar que cada comida sea equilibrada, es decir, que contenga una buena porción de carbohidratos complejos (provenientes de verduras), proteínas (procedentes del pescado salvaje y/o carne o pollo alimentado en pastos y de la forma más natural posible), así como de grasas saludables. Esto sería lo ideal.

Con ello, mantendremos un nivel de azúcar en sangre más estable y nuestros niveles de energía estarán cargados durante todo el día.

5. No creas lo que dicen



Pensar que los deportistas tienen que comer solo pastas para prepararse para el entrenamiento y las carreras, o que tenemos que entrenar únicamente en productos de nutrición deportiva a base de azúcar refinado, no hay nada más lejos de la realidad.

Cada vez son más las empresas de productos biológicos que apuestan por productos para deportistas, lejos de los aditivos y combinaciones químicas de los que encontramos en el mercado.

Siguiendo un verdadero plan nutricional Paleo día a día, iremos entrenando a nuestros cuerpos para asimilarlo y mejorar nuestro metabolismo hacia uno de mayor quema de grasas en comparación con hidratos de carbono, lo cual lo hace en realmente beneficioso para los deportistas de alto rendimiento, y también para nosotros.

Como veis, son cinco sencillos hábitos nutricionales que por lo menos, nos ayudarán a mejorar nuestro metabolismo, a llevar una dieta sana, completa y equilibrada y, sobre todo, a mantener altos niveles de energía durante todo el día.