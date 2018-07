Cocina tus propias barras de chocolate y bolitas energéticas con esta receta

Uno de los problemas más frecuentes de los corredores es qué comer cuando están entrenando. En mi caso, por ejemplo, los geles tienen muchas veces efecto inmediato sobre mi estómago y me hacen pasarlas canutas. Realizar mis propias bolitas y barritas energéticas me ha dado muy buenos resultados, espero que a ti también.

Empecé a hacer mis propias barritas y bolitas energéticas tras leer el libro de Scott Jurek, 'Correr, comer, vivir' en el que narra cómo para sus ultramaratones suele llevar comidas que él mismo prepara.

Tras varias malas experiencias con geles, he visto que las barritas me sientan mucho mejor. Como sé que no soy la única corredora popular que ha pasado por esto, creo que estas bolitas también te pueden interesar.

Puedes comer estas bolitas antes de entrenar o mientras entrenas. Los azúcares que contienen los dátiles nos aportan energía nada más tomarlos, mientras que los hidratos de carbono complejos que también contienen nos la proporcionarán a largo plazo, al menos durante unas dos horas.

A esto colabora el chocolate negro, que te proporcionará energía constante sin riesgo de tener un subidón (¡y consiguiente bajón!). La chía aporta Omega 3. Vamos, que te hagas unas cuantas y las pruebes.

Para 10 bolitas:

a) 20 dátiles

b) 16g de semillas de chía

c) 40g de chocolate negro del 70% como mínimo

El proceso para cocinarlas es el siguiente:

1.- Pelamos y troceamos los dátiles y los ponemos en el bol de la picadora. Trituramos hasta que se conviertan en una masa homogénea.

2.- Incorporamos las semillas de chía y trituramos de nuevo para que se integren.

3.- Finalmente añadimos el chocolate, picado en trozos, y trituramos de nuevo.

4.- Cuando la masa sea homogénea hacemos bolitas. Refrigeramos.

Nota: Yo uso chocolate negro del 100% que me aporta un verdadero 'chute' de energía, pero si no estás acostumbrad@ a usarlo, empieza por usar del 70%, ya que el sabor del chocolate puro 100% no siempre gusta a todo el mundo.