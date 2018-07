Estos sorbos helados de bienestar son, según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO), la opción más sana para hidratarnos tras el agua. ¿Por qué? Porque, además de ayudarnos a compensar la pérdida de líquido que sufrimos cuando aprieta el calor, nos aportan vitaminas, minerales, antioxidantes en lugar de calorías vacías.

Eso sí, aviso para los amantes de las dietas milagro imposibles, los expertos en nutrición del IMEO puntualizan: “Está totalmente desaconsejado para sustituir a algunas de las comidas principales del día”.

Si te seduce la recomendable idea de incluirlos en tu dieta diaria estival, toma nota de los consejos de Rubén Bravo, experto en nutrición y portavoz del IMEO:

1.- Aunque no deben utilizarse como sustitutivo de ninguna comida pueden ayudarnos a perder o mantener nuestro peso, una tarea complicada en verano. Si ese es tu objetivo, Bravo recomienda evitar “ingredientes como azúcar, miel, sirope, cacao en polvo, lácteos enteros como leche y yogur griego, nata, mantequilla de maní, etc.”.



2.- El IMEO recomienda los smoothies mixtos. Pero no de jamón y queso sino de fruta y verdura, en una proporción de 60% y 40%, sin pelar. ¿Por qué? Porque el 80% de los micronutrientes se encuentran en la pulpa y en la piel. También es muy importante triturarlos, siempre que sea posible, enteros y consumirlos en los siguientes 20 minutos.



3.- Si quieres ahorrarte unos euros y tener cualquier tipo de fruta, aunque no sea de temporada, cómprala congelada. Preservan todas sus propiedades y no contienen bacterias.



4.- Rubén Bravo nos recuerda que “las frutas son más calóricas que las verduras, por esto hay que vigilar la proporción”. Para hacernos una idea, unos 250ml de esta bebida tendrían alrededor de 150kcal, perfectamente aceptable en un desayuno, merienda o como un tentempié de media mañana.



5.- “Ayudan pero no hacen milagros”, advierte el portavoz del IMEO. “Los preparados de color verde (espinacas, apio, pepino, puerro) tienen más fibra y calcio y pueden ayudar frente a enfermedades degenerativas, ejerciendo algunos efectos depurativos”, explica. Los de un color intenso rojo (sandía, fresas, frambuesas, arándanos) son “antioxidantes y favorecen la salud cardiovascular”. Los de color naranja (naranjas, zanahorias, mango) ayudan a “prevenir el cáncer”.

6.- Si buscas mayor cremosidad, sin sumar calorías, añádeles “leche de almendras o de soja, queso batido desnatado 0%”.



7.- La forma más saludable para endulzar el smoothie es añadiéndole “azúcar moreno, estevia o especias con un toque dulce, como canela, cúrcuma, jengibre, vainilla o té verde”, afirma Rubén Bravo.

8.- Por último, los expertos recomiendan no añadir clara de huevo a estos refrescantes preparados, “un error que muchos deportistas cometen”. "Ingerir de forma habitual clara cruda puede interferir en la absorción de biotina, causando caída de cabello y envejecimiento prematuro", apostilla Bravo.