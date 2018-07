Cuatro alimentos que inyectan proteínas en tu dieta sin recurrir al chuletón

Sería millonario si me dieran un euro cada vez que me dicen que una persona vegetariana tiene un déficit de proteínas. El problema está en que la mayoría de las personas piensan que alguien que no come carne sólo se alimenta de ensaladas.

Error. Como lo es también pensar que la carne animal es el único proveedor de proteínas (¿será la culpa de los machacas que sólo comen arroz y pollo?).

No soy vegetariano; pero sí conozco a deportistas que lo son. Y sí, dedican su vida a entrenar, necesitan gran carga de hidratos, pero también de proteínas. Vamos a ver cómo puedes tener estas dosis sin necesidad de inflarte a batidos.

Avena

Para mí, es una de las mejores opciones en el desayuno. Una taza de copos de avena tiene unos seis gramos de proteínas. Puede no parecer demasiado, pero lo bueno es que vienen acompañadas de betaglucanos, un tipo de fibra soluble que te mantiene saciado durante mucho más tiempo. Y, por si fuera poco, previene de enfermedades de corazón. Pruébala en el desayuno con un yogur y un poco de miel.

Guisantes

La proteína que contiene los guisantes se está incluyendo cada vez en la lista de los ingredientes. Junto con los panes, aperitivos, cereales o los batidos de proteínas. Una taza de guisantes cocinados tiene 16 gramos de proteínas.

Suficiente si quieres aumentar tu masa muscular ya que este tipo de nutriente contiene aminoácidos esenciales que construye y repara nuestros músculos. Pero si lo que quieres es adelgazar también son un buen aliado. Según el estudio de la revista Obesity, comer una taza de guisantes al día te hace sentir un 31% más saciado.

Pistachos

¿Qué mejor acompañante para una cerveza 0,0% que unos pistachos? Si además te digo que un puñado tiene hasta seis gramos de proteínas, fibra, potasio, vitamina B6, hierro, y antioxidantes, seguro que entran mejor. Tranquilo, por mucho fruto seco que sea no va a interferir en tu dieta. Los que toman de aperitivo un puñado de pistachos consumen el 41% menos de calorías, según un estudio de Eastern Illinois University.



Foto: Boca Dorada en Flickr CC

Grano entero (arroz salvaje, quinoa o espelta)

El grano entero es sorprendentemente rico en proteínas. Algunos de los que más tienen son el kamut, la espelta, arroz salvaje y la quinoa. En una taza de este tipo de grano puedes encontrarte entre siete y diez gramos de proteínas, una buena dosis de fibra, vitaminas y minerales, y los famosos fitonutrientes. Seas o no seas vegetariano, si incluyes este alimento en tu dieta, protegerás tu corazón, reducirás tu cintura e incluso prevendrás la diabetes.