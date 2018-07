Descubre el libro de recetas para ciclistas que ha triunfado en EE.UU.

La joven es la autora de 'The Culinary Cyclist: Concocting the Good Life (El ciclista culinario: Preparando la buena vida)', un libro de recetas de cocina para ciclistas que buscaba conseguir 3.000 dólares de financiación en la plataforma Kickstarter. Sin embargo, la sorpresa de Brones fue mayúscula cuando el proyecto logró duplicar la cantidad y alcanzar los 7.210 dólares.

'Me quedé impresionada de lo bien que funcionó la campaña de Kickstarter. Trataba de pensar en positivo y creía que iba a conseguirlo, pero el resultado superó todas mis expectativas. Sabía que a la gente le gusta la comida y las bicicletas, pero no sabía que tanto', cuenta la autora.

El proyecto surgió cuando Brones (descendiente de suecos, que se enamoró de la bici en Portland y ahora residente en París) quedó con Elly Blue (editora) para ponerse al día sobre lo que estaban haciendo. La conversación de una cosa llevó a la otra y acabaron hablando de comida. 'Se me ocurrió preguntar si no había considerado hacer un libro que combinara bicicletas y comida y ella respondió: -¡Deberías hacerlo tú! No podía negarme'.

El manual, de 92 páginas, está repleto de recetas sencillas, muchas de ellas sin gluten y otras veganas, que Brones ha ido probando y mejorando con el tiempo. 'El libro es en realidad una colección de muchas de mis propias recetas favoritas que hago mucho en casa', afirma. 'Todos los que compran el libro se enamoran de los huevos con aguacate al horno, que me gusta mucho por su sencillez'.

Ahora bien, la autora admite que si tiene que elegir alguna de ellas se queda con el pastel de quinoa con manzana. 'Es mi favorito en absoluto porque una receta que he estado haciendo durante años y es mi mejor ejemplo de pastel saludable que no tiene sabor a pastel saludable'.

El libro, además de contar con recetas incluye varias rutinas que se pueden disfrutar sobre dos ruedas, como por ejemplo la compra. Además la guinda del pastel lo ponen las geniales ilustraciones de Johanna Kindvall.

Eso sí, de momento, el manual está únicamente disponible en inglés, aunque la autora asegura que estaría estaría encantada de que se vendiera en España. Y si las recetas de éste te saben a poco, no te preocupes, porque Brones advierte: 'Viendo el éxito, a lo mejor hay que sacar una segunda parte'.