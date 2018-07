La dieta del sirope de arce te puede destrozar así el hígado

"Este ayuno va a suponer una carga importante para el hígado, los riñones …Si lo realiza una persona sana, es posible que no ocurra aparentemente nada pero si lo hace una persona con alguna patología y, sobretodo, si no está diagnosticada, puede ser el desencadenarte de un importante desequilibrio metabólico", explica la doctora María Teresa Barahona, nutricionista de IQtra Medicina Avanzada, que además avisa de que cualquier efecto adverso puede multiplicarse en caso de que sea un deportista el que se someta a este tipo de régimen.

El aporte energético necesario para un deportista, insiste la especialista, hace que "sea impensable que un deportista pueda mantener su actividad haciendo un ayuno, sobre todo al tener el organismo de un deportista unos mayores requerimientos de carbohidratos, minerales aún mayores de los de una persona que no practica deporte", explica.

¿Pero en qué consiste realmente esta pseudodieta?, el sirope de savia o de arce es de una especie de jarabe que se ingiere tras mezclarse con agua, limón y cayena.

Ese líquido, que aseguran contiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita, será el único alimento que podrán consumir aquellos que se sometan a este espartano régimen, aunque también se puede elegir la opción del medio ayuno con la consiguiente ralentización de los resultados

"El ayuno supone un importante estrés para el organismo al tener que mantener sus constantes vitales (temperatura, tensión arterial, pulsaciones…) estables sin disponer de un aporte de los principios inmediatos necesarios (carbohidratos, proteínas, grasas…) que nos proporciona una alimentación sana y equilibrada, por lo que lo desaconsejo absolutamente, independientemente de las bebidas que se tomen durante el mismo. Además no hay ningún estudio científico que avale los “supuestos beneficios” de esta dieta como desintoxicante del organismo", asegura la doctora Barahona, desechando cualquier tipo de consecuencias positivas.

Se recomienda tomar entre 6 y 8 vasos de jarabe al día, unas 600 calorías a base de azúcares. El sirope está aconsejado tanto para perder aquellos kilos que sobran como desintoxicante o dieta depurativa, promete limpiar el organismo tras una semana a base del líquido, tiempo máximo establecido para la realización de esta maratón dietética.

Se sugiere hacerlo tras épocas de excesos o una vez a la semana para eliminar depósitos de grasas, un consejo atrevido y peligroso según la nutricionista pues "si esta “dieta” se repitiera en más ocasiones agravaría los potenciales efectos secundarios que anteriormente hemos mencionado a los que habría que añadir el estrés psicológico que supone el no saciar “el hambre psicológica” durante tanto días. Necesitamos comer, no solo para saciar el hambre física si no también la psicológica, lo que será muy importante para la estabilidad emocional de la persona tan importante para evitar descontroles y mala relación con la comida".

Pero ¿se pierden kilos?, sí, pero de líquidos. Los detractores avisan de que ni siquiera como base de hidratación para deportistas es aconsejable, ya que "según el tipo y tiempo del deporte realizado deberá además contener minerales…para reemplazar los perdidos por el consumo de energía, la sudoración….y este sirope no cumple los requisitos necesarios para poder hacerlo", especifica la médico de IQtra.

Definitivamente si los milagros existen no están en este sirope, mejor lo tomamos con gofres y para perder kilos nos ponemos en manos de un especialista.