Diez alimentos que te desintoxican de las comilonas navideñas

Hace años los cargos de conciencia venían después de las fiestas y los excesos, pero hoy en día es mucho mayor la mentalidad previsora que se toma a la hora de encarar el 24 de diciembre y sus posteriores días de lujuria nutricional.

Ya sea antes, durante o después, el caso es que tarde o temprano una vocecita dentro de ti te dice que ya es hora de empezar a moverse. ¿Qué aún sigues de resaca? Como cualquier comienzo es bueno, vamos a ver 10 alimentos que van a poner a punto a tu cuerpo eliminando lo que sobra y guardando lo que necesitas.

1.- Agua: Como siempre, es la mejor opción para revertir la eliminación de líquidos y expulsar las sustancias de desecho de nuestro cuerpo. Bebe entre 2 y 3 litros al día para notar los resultados.

2.- Alcachofa: Esta hortaliza famosa por su uso diurético estimula el funcionamiento de las bacterias del intestino, mejora el trabajo digestivo y elimina los desechos restantes.

3.- Caldos: Cualquier caldo es bienvenido, pero mejor aún aquellos que provienen de las verduras. Gracias a sus electrolitos y al agua, ayuda a rehidratar el cuerpo y depurarlo de los excesos.

4.- Uvas: No tienes que ceñirte a tomar sólo las 12 uvas ya que este pequeño fruto contiene un 80% de agua, flavonoides y polifenoles antioxidantes. Gracias a todo eso podremos desintoxicarnos de los radicales libres del oxígeno.

5.- Té: Bebida diurética por excelencia que hace que tu metabolismo se acelere quemando más calorías. Si no te gusta el té tal vez sea porque no has probado la infinidad de variedades que hay. Además según el té que tomes podrás disfrutar de otras propiedades añadidas.

6.- Zumo de pomelo: Además de ser muy rico en agua, es rico en antioxidantes, vitaminas y minerales. Es verdad que el si no te gustan los sabores amargos no te gustará el sabor del pomelo. Pero si aún así quiere disfrutar de sus propiedades los puedes mezclar con limas, naranjas, o incluso con verduras.

7.- Hierbas frescas: Es una de las mejores opciones como sustituto a la sal. De esta manera estaremos evitando la retención de líquidos provocado por la sal, sin perder el sabor de nuestros platos. Y como pasa con el té, no sólo existe el perejil para las comidas. Cada vez hay más especias accesibles a todo el mundo y con muchísimos beneficios para la salud.

8.- Naranja: Su vitamina C y su función antioxidante hace que sea un alimento perfecto para depurar el organismo y mejorar el sistema inmunológico. Y, bueno, porque un zumo recién exprimido por la mañana alegra el día a cualquiera.

9.- Gelatina: Es una buena opción para consumir agua sin hacer trabajar demasiado al sistema digestivo. Y es que hay veces que beber sin ganas hace que nos sintamos más pesado e incluso más hinchados. La gelatina te hace pensar que estás comiendo y en realidad te estás hidratando. Eso sí tampoco hay que abusar…

10.- Acelgas y espinacas: Muy ricas en agua, vitamina C y fibra. Por lo tanto es perfecto para eliminar radicales libres, para hidratarnos y para evitar enfermedades.

Así que amigos, ya sabéis. Estas fechas son para disfrutar con la familia pero también para disfrutar comiendo. Eso sí, siempre con moderación.