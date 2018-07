Expulsa las toxinas de tu cuerpo con este plan de depuración natural

PLANES DE DESINTOXICACIÓN DE TU CUERPO

Últimamente, no dejamos de ver en redes la aparición de zumos naturales cuyo fin es limpiar nuestro organismo. Sin duda, esto no es una moda reciente. El ayuno, el ingerir frutas y verduras únicamente una vez por semana, o al mes, son prácticas habituales cuyo fin no es otro que eliminar las toxinas que almacenamos en nuestro organismo y depurarnos.