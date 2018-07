Ocho parejas de alimentos diarios que te adelgazan el doble de rápido

Hay algunos alimentos que tienen una relación de sinergia con otros alimentos en concreto, y que es mejor comerlos juntos para que el efecto adelgazante sea mayor. Vamos a ver qué deberían tener tus batidos de estos meses para llegar al verano al 100%.

Té verde y kiwi

La hora del té no sólo se deja para las 5. Además tampoco tienes que tomarlo solo. Cuando vayas a hacerte un batido (smoothie) no hace falta que elijas una base de leche o yogurt. Puedes darle un plus de salud a tu smoothie utilizando el té, y mezclarlo con un kiwi. Esa fruta es muy rica en vitamina C (tiene incluso más que una naranja) y ayuda a acelerar la absorción de las catequinas del té (antioxidantes que te ayudan a quemar grasa y transformarla en energía).

Moras y tofu

Por otro lado, puedes hacer un batido muy rico en antioxidantes y en proteínas si utilizas el tofu unido a las moras. Reconozco que hay salir un poco de la zona de confort del típico batido de frutas, pero créeme que funciona y no están nada mal. La vitamina D del tofu te ayuda a absorber el calcio de las moras para tus huesos

Fresas y berza

Está claro que la berza es un gran alimento, pero no quiere decir que sea bueno en todo; necesita un compañero que la complemente. La vitamina C de las fresas mejora la absorción del hierro de la berza, cosa que puede ser muy importante en las personas vegetarianas, que no suelen tomar la cantidad suficiente de este mineral.

Espinacas y aguacate

Para desayunar no puedes dejar pasar la oportunidad de utilizar el aguacate mezclado con las espinacas. Además de proteger tus ojos (no sólo lo hace la zanahoria), vas a tener la energía suficiente para todo el día. Las grasas saludables del aguacate potencia la luteína de las espinacas para mejorar tu vista (se dice que puede prevenir incluso de cataratas).

Almendras y plátano

Otra buena combinación (y la mejor de sabor para mi gusto) es el batido de plátano con almendras, que hace que se te pase el hambre voraz de dulce, y encima te quita el hambre hasta la hora de comer. Además las almendras te proporcionan la energía necesaria para no desfallecer durante el día mientras su contenido en fibra y proteínas ralentizan la absorción del azúcar del plátano, manteniendo tus niveles de azúcar estables.

Espinacas/nueces

Las espinacas con las nueces parecen difícil de combinar pero si las mezclas con plátano congelado, un poco de crema de cacahuete, y otro poco de leche de almendras, prácticamente ni notarás el sabor a verde. Los ácidos grasos Omega-3 de las nueces ayudan en la absorción de la vitamina K de las espinacas. Esta vitamina ayuda al crecimiento celular, a la circulación, y mantiene los huesos duros.

Cacao y cayena

En cuanto al siguiente batido, la combinación me sonaba rara e imposible hasta que un día vi en una chocolatería que vendían chocolate picante (sí, lo probé por primera y última vez).

Supuestamente la cayena realza el sabor dulce del cacao, y sus flavonoides trabajan como antioxidantes que ayudan a prevenir la inflamación. Además, estudios sugieren que la capsaicina de la cayena puede reducir la tensión arterial y combatir el hambre. Y como ya sabes, el picante aumenta tu metabolismo. Añade a esta mezcla curiosa, un plátano congelado y un poco de leche de almendras y tendrás un desayuno con sabor a granizado de chocolate.

Mandarina y Tofu

Y volvemos a aliarnos con el tofu, pero esta vez junto a las mandarinas. El ácido ascórbico de esta fruta es un protector inmunitario natural. Además la mandarina ayuda a tu cuerpo a absorber el hierro del tofu (que tiene el 40% de la cantidad diaria recomendad de esta mineral). Este batido es una enorme ayuda para los niños, ya que lo puedes mezclar con un poco de vainilla, y el sabor hará que ningún niño pueda resistirse a esa suculenta y nutritiva mezcla.