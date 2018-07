Oler menta y otros trucos más raros, pero efectivos, para adelgazar de verdad

Vamos a ver unos trucos que no tienen que ver que con dietas milagros ni productos de teletienda que harán que puedas deshacerte de esos kilos de más.

Huele menta

Cuando leí esto la verdad es que me costaba creerlo, aunque si lo piensas bien puede que tenga razón este titular. Resulta que un gran ayudante a la hora de perder peso es la saciedad ya que te hace sentirte más lleno y comerás menos en las horas. Pues bien, al oler hojas de menta te ayudará a disminuir las ganas de comer. Hay expertos que dicen que el olor a comida hace que nuestro cerebro piense que estamos comiendo, lo que hace que la sensación de hambre disminuya.

El yogur, mejor con canela

La canela tiene muchos beneficios, y uno de ellos es que te ayuda a adelgazar. Esta especia te da una sensación de estar lleno y evita que picotees entre horas. No te recomiendo que te tomes una cucharada de canela antes de las comidas (no, por dios), si no que eches una cucharada en el yogur en el desayuno o incluso en el té o café.

Bebe agua tibia

Supongo que ya sabrás que mantener una buena hidratación es muy importante si quieres perder peso y para que tu organismo se depure. Pues más allá de eso, los especialistas recomiendan tomar agua tibia si este es tu objetivo. El mejor momento para consumirla es antes de las comidas. Así tu estómago se llenará y comerás menos después. A lo que yo me pregunto…. ¿y por qué tibia?

Échale soja a la comida

La soja es uno de los alimentos que por excelencia te ayudan a adelgazar. Sus isoflavonas potencian la quema de grasas mientras evitan que ésta se acumule en tu cuerpo. Intenta añadirla a todas las comidas ya sea en crudo o en otras variantes. Ademas, igual que la canela, te hará sentirte más lleno

Azul y verde

La influencia de los colores en nuestra vida se llama cromoterapia, y puede tener más importancia de lo que se cree. Hay colores llenos de vitalidad que activan tu cuerpo, pero también los hay que te hacen más triste. También afectan a la hora de perder peso ya que hay colores que ayudan a contenerte y evitar que pienses en comida, como son el verde y el azul. Por otro lado debes vigilar los colores rojos, amarillos y naranjas, que son los que hacen que te entren ganas de devorar.

La tele, para después de comer

Trabajamos muchas horas fuera de casa, y lo primero que hacemos cuando llegamos es encender la tele para estar un poco al día de lo que está pasando en la actualidad. Entre pitos y flautas, cuando te sientas a cenar, la televisión sigue encendida y se convierte en el principal foco de distracción. Esto hace que sin darte cuenta estés comiendo más de lo que en realidad necesitas. Por ese motivo, apaga la tele y cena tranquilamente siendo consciente y disfrutando de cada bocado.

Corta la comida de tu plato

A ver, lógicamente vas a cortar la comida de tu plato…. Pero si lo que quieres adelgazar debes tener especial consideración con esto. Me refiero a que debes cortar la comida antes de empezar a comer. Así estarás delante de un plato repleto de comida y podrás engañar a la vista y acabarás comiendo menos. El problema que veo con este tema es que, o comes rápido, o la comida se te queda tiesa.