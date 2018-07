Cuando te encuentras en la última semana ya estás inmerso en lo que se conoce en el entrenamiento como tapering off. En esta última semana, debes reducir al mínimo el volumen y tiempo de entrenamiento, mantener algo de intensidad a ser posible con agilidad y sin forzar muscularmente, dedicarte a descansar en todo lo posible y cargar de carbohidratos los dos días previos al reto que tienes señalado.

Una incorrecta aplicación de alguno de estos pilares, será motivo suficiente para que el día de la prueba, vayas cansado si te has pasado con el volumen de trabajo, no te vayan el motor si además no has comido los suficientes carbohidratos.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sáb Entreno Intenso Intenso Intenso Suave Suave Suave Hidratos 4-5g/kg 4-5g/kg 4-5g/kg 8a 9g/kg 8 a 9g/kg 8 a 9g/kg

En una sobrecarga normal, dependiendo de tu poder de recuperación, podrías realizar durante los tres primeros día de la semana, entrenamientos de mayor duración debido a que el consumo de hidratos es mayor. En ambas dietas, en los tres días previos a la prueba, al aumentar el consumo de carbohidratos debes aumentar el consumo de agua para almacenar el glucógeno. Debes mostrar más interés de lo habitual en beber agua durante la comida y fases posteriores.

Siempre que se aumenta el consumo de carbohidratos, una de las consecuencias es el aumento de peso. Por lo tanto, no te asustes si durante esos días te subes a la báscula, creerás que has engordado. Ello es debido a que por cada gramo de glucógeno se almacenan de 2,6 a 4 gramos de agua. Esto quiere decir que el aumento de peso irá en función de la capacidad que tenga el músculo para almacenar glucógeno. Además, sería conveniente que consumas productos con un alto contenido en potasio, ya que su aporte es más necesario de lo habitual debido a que es utilizado para almacenar glucógeno.

Y aunque hayas seguido escrupulosamente todas las indicaciones para una perfecta sobrecarga, si el día de la prueba no desayunas adecuadamente, habrás estropeado parte del trabajo al haberse vaciado parcialmente los depósitos de glucógeno hepático.

Ejemplo de menú para los tres días anteriores a la prueba

Día 4 Día 5 Día 6 2 rebanadas de pan integral Requesón con miel 1 plátano y 2 nueces 1 zumo de naranja 1 zumo de frutas 2 rebanadas de pan integral con queso fresco Tortilla francesa 1 yogurt desnatado y manzana troceada con miel 2 rebanadas pan integral 1 loncha de jamón de york y otra de queso bajo en grasa 1 cuajada con miel y nueces 1 zumo de naranja Café con leche o infusión 3 galletas integrales 1 pieza de fruta 1 tostada con queso fresco y un kiwi Fruta fresca o yogurt desnatado con frutas Ensalada de pasta, tomate, maíz y lechuga. Pollo plancha con champiñones Plátano Tallarines con jamón de pavo troceado, Lenguado con puré de patata y guisante Plátano Ensalada variada Pollo plancha con arroz hervido de guarnición Pan Yogurt desnatado Yogur desnatado con frutas Tostada pan integral con queso fresco y zumo de naranja 3 galletas marías Zumo de naranja Ensalada de pasta Tortilla de patata Yogur con miel Ensalada verde con almendras Espaguetis con aceite de oliva y orégano Yogurt desnatado Sopa de verdura con sémola Merluza con pasta de guarnición Pan blanco Macedonia de frutas

Fuente: Alimenta tus pedaladas