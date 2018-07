Si quieres perder peso, deberías probar el té matcha

Este tipo de té es una variedad del té verde, que está muy arraigado en Japón, donde, prácticamente, es tan popular como el sushi, el sake o la fiesta de Hanami. Su particular presentación, en polvo verde, te puede llegar a recordar a otro alimento japonés, como el wasabi, pero no tiene nada que ver y, por tu propio bien, lo mejor es que no te confundas.

Para hacer un buen té matcha con todas las de la ley, deberás tener la “herramienta” adecuada, es decir:

1.- Una buena materia prima, pues no todo el té matcha que venden en las tiendas y supermercados sabe como el auténtico té matcha. Lo mejor, comprarlo en un herbolario que, aunque sea un poco más caro, suele saber mejor.

2.- Necesitarás, asimismo, un palillo de madera para echar el polvo del té en el agua caliente. Esto es un poco frikada, pero ya que te pones, hazlo bien.

3.- Por último, para remover bien el polvo del té con el agua y que la mezcla sea perfecta, tienes que hacerte con unas varillas de madera de bambú. Para que te hagas una idea, es como los típicos rascadores para la cabeza, solo que con un uso muy distinto.

En cuanto a sus beneficios, estos son múltiples. Ten en cuenta una cosa muy importante: si los japoneses lo han estado tomando durante siglos y ahora son una de las poblaciones con más esperanza de vida del planeta, por algo será.

1.- Antioxidante: el té verde matcha es rico en flavonoides, lo que convierte a esta bebida en un gran antioxidante, puesto que ayuda a reducir la cantidad de radicales libres que produce nuestro cuerpo.

2.- Aumenta el consumo de calorías: este té es un aliado perfecto para reducir peso por varios motivos: la alta concentración de taninos ayuda a favorecer el tránsito intestinal y, además, aumenta el metabolismo para quemar más calorías con el mismo esfuerzo.

3.- Reduce el colesterol: según diversos estudios, el consumo de dos tazas de té verde matcha al día disminuye los niveles de colesterol y reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular hasta en un 22%

4.- Combate el estrés: aunque los tés contienen teína y, por tanto, son estimuladores, el té matcha contiene L-teanina, un aminoácido que, entre otras funciones, ayuda a reducir el estrés y contribuir a un estado de relajación.