Seis motivos para dejar las bebidas con gas si quieres adelgazar en serio

Aunque las bebidas con gas light parecen inofensivas ya que “no tienen azúcar”, sorprendentemente, varios, muchos estudios demuestran justo lo contrario, que las bebidas gaseosas y el aspartamo (el edulcorante que se suele emplear en sustitución del azúcar), pueden ser no tan buenos para tu salud.

Como dice la Dra. Helen Hazuda, profesora de medicina de la Universidad de Texas, las bebidas light pueden que tengan calorías vacías, pero también tienen consecuencias. Y no se refiere a la cafeína.

Interpretando los datos de dos estudios, la Dra. Hazuda descubrió que este tipo de bebidas ocasionaba un pico de azúcar en sangre en ratones, lo que sugirió que es probable es que las gaseosas bloqueen la señal que te dice que ya estás saciado.

Si aún te sigue apeteciendo un refresco de cola bien fresquito, vamos a ver si te convenzo de optar por un zumo con estas 6 consecuencias de beber bebidas con gas.

Afecta a tu piel

Las bebidas light disminuyen los niveles de pH, lo que puede provocar acné, o pérdida de brillo y frescura. Necesitamos un nivel alto de alcalinidad en nuestro cuerpo para estar saludables. La Dra. Jeanette Graf, autora del libro Stop Aging, Start Living: The Revolutionary 2-Week pH Diet, cuenta que si hay algo que jamás deberíamos consumir, eso son las bebidas con gas. Estas bebidas son extremadamente ácidas y bajan drásticamente nuestros niveles de pH.

Afecta a tu estado de ánimo

Lo que comemos tienen una relación directa con cómo nos sentimos, y el aspartamo afecta a aquellas personas con ansiedad, depresión o desorden bipolar. Y es que esa sustancia está considerada como potencialmente peligrosa, casi al nivel del arsénico (según algunos estudios).

Engordas y ganas barriga

Irónicamente, también puedes engordar tomando bebidas light. En dos estudios llevados a cabo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas, se concluyó que aquellos que tomaban dos o más bebidas con gas al día, la circunferencia de su cintura aumentaba hasta un 500% en comparación con aquellos que no las consumían.

Está asociada a la diabetes y a problemas de corazón

En 2010, un estudio en el Journal of General Internal Medicine confirmó que a medida que la circunferencia de la cintura aumenta (más grasa en esa zona), más riesgo hay de padecer diabetes o enfermedades cardíacas.

Hace que tus riñones trabajen en exceso

El estudio de Harvard Nurse´s Health Study demostró que las sodas light pueden interferir con tus riñones, haciendo que disminuya hasta un 30% el funcionamiento de estos órganos, si tomas dos de estas bebidas a diario.

Es aspartamo está vinculado al cáncer

Y esto me asusta bastante, la verdad. Porque según dicen varios estudios, este edulcorante puede estar vinculado a esta fatal enfermedad. La FDA lo cataloga como un producto sano (de ahí que lo puedas comprar en cualquier gran almacén), pero el CSPI (Center for Science in the Public Interests), lo reconoce como una sustancia poseedora de múltiples neurotoxinas (aunque aún hacen falta muchos estudios).