El sueño vegano: así crean hamburguesas vegetales con sabor a carne

Una empresa chilena llamada “NotCompany” ha desarrollado un algoritmo, al que han llamado Giuseppe, que se encarga de analizar la estructura molecular de los alimentos que proceden del mundo animal con el fin de trasladarlo al mundo vegetal.

Su funcionamiento es sencillo de cara al público: Giuseppe analiza aquellas estructuras que tiene, por ejemplo, la carne de una hamburguesa. A continuación, busca en su ingente base de datos, aquellas estructuras de origen vegetal que más se podrían asemejar al sabor original de la hamburguesa, y ya está hecha la magia.

Después, los miembros de NotCompany se encargan de desarrollar ese alimento que parece una hamburguesa tradicional pero que, realmente, está hecha con productos vegetales. Está por ver aún cómo incorporarían el resto de componentes de una hamburguesa (pepinillos, queso, bacon...) para que esta quedara totalmente vegana y con el mismo sabor de una hamburguesa tradicional de carne.

Y, al igual que trabajan con la carne, también lo hacen con la leche. Así, han creado una bebida a la que han llamado “NotMilk” que no procede de las vacas pero que tiene el mismo sabor. Sus ingredientes son: frutos secos, arroz, guisantes, semillas de lino y coco.

La idea también surge, según comentan, porque la agricultura animal ocupa actualmente el 45% de la tierra disponible, y gasta aproximadamente una cuarta parte del agua dulce del planeta. Ante esto, se plantearon si realmente no era mejor utilizar los vegetales, que ocupan menos espacio y son más sostenibles, para generar los mismos sabores a los que la gente está tan habituada.

Lo mejor de todo, no obstante, es que estos alimentos no están dirigidos únicamente a los veganos. Según comenta Pablo Zamora, uno de los creadores de NotCompany, se puede disfrutar del mismo sabor que con un alimento convencional con la gran ventaja de que no lleva los aditivos industriales que le incluyen para su conservación y que no son del todo positivos para el ser humano.

De este modo, no sería de extrañar que dentro de unos años nos encontremos en el supermercado chocolate hechos con champiñones, hamburguesas cocinadas con puerro y chía o salchichas de quinoa con guisantes. Al tiempo.