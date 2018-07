Todo lo que sufre tu cuerpo cuando dejas de tomar café

Los españoles no podemos arrancar nuestro día sin ese café de por la mañana. Los españoles tomamos café como excusa para salir, charlar y pasar tiempo con nuestros amigos y familiares. Por lo menos, así lo refleja un estudio de Federación Española del Café, “Hábitos de consumo de café en España”.

Los españoles hasta hemos utilizado el café como pieza clave en uno de los anuncios más importantes del año: el anuncio de la Lotería de Navidad. “21 euros por un café” ¿te acuerdas?

Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de tomar café?

Tobias van Schneirder, diseñador en empresas como Spotify o Google, entre muchas otras, escribió hace unos meses en la plataforma Medium su experiencia tras dejar de beber 15 meses alcohol y café.

Tobias indica en su texto que a los dos meses de empezar con su “dieta” ya había ahorrado unos 1.000 euros. Piénsalo, tirando por lo bajo, si tomamos un café cada mañana en el trabajo por ejemplo, ya son 20 euros al mes.

Además, el diseñador explica que “cotillea menos” ya que “una de las primeras cosas que descubrí fue la falta de interacción social que trajo consigo esta dieta”.

Lo cierto es que el café, además de proporcionarnos ciertos beneficios, es una bebida que incita a la interactuación de los individuos. De hecho, la expresión “quedamos a tomar un café” hacer referencia al hecho de pasar tiempo con amigos y familia, no a tomar esta bebida como tal.

Por otro lado, Tobias detalla en este texto que “el café siempre me había hecho estresarme, pero desde que dejé de consumirlo me ayudó a estar más relajado”. De hecho “tomarlo aumentaba mis posibilidades de sufrir ansiedad y me trastocaba la digestión”.

El café: ¿bueno o malo para la salud?

Esta bebida ha sido objeto de estudio cientos de veces ya que no está del todo claro si es beneficioso o perjudicial para la salud. Envuelto en un mar de luces y sombras, el café tiene tanto efectos positivos como nocivos. A continuación te damos algunos datos para que juzgues por ti mismo:

Por qué sí deberías tomar café:

1.- Disminuye el riesgo de enfermedades: por ejemplo de Parkinson, alzhéimer, diabetes tipo 2, cirrosis, cáncer de hígado… “aunque la relación del café con estas enfermedades no está del todo clara”, apunta Anabel Fernández, directora técnica de nutrición y dietética de KOA center

2.- Mejora la función mental: la cafeína es un estimulante que bloquea la función de un neurotransmisor inhibitorio, la adenosina, y aumenta la liberación de otros como la dopamina o la norepinefrina lo que reduce el cansancio, mejora el estado de ánimo, el tiempo de reacción y nos hace sentir alerta.

“Esto es debido a la cafeína, un estimulante que bloquea la función de un neurotransmisor inhibitorio, la adenosina, y aumenta la liberación de otros como la dopamina o la norepinefrina lo que reduce el cansancio, mejora el estado de ánimo, el tiempo de reacción y nos hace sentir alerta”, explica Fernández.

3.- Mejora el rendimiento deportivo: consumir café antes de hacer deporte puede suponer ventajas como “una menor sensación de fatiga”, indica la experta Anabel Fernández. Además, después de hacer ejercicio, gracias a los antioxidantes, vitaminas y minerales, “pueden ayudar a una reposición más rápida y eficaz del glucógeno muscular y, por lo tanto, a la recuperación óptima del músculo tras el esfuerzo”, refleja en un artículo Mª Antonia Lizarraga, Licenciada en Medicina, Master en Nutrición, Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte y miembro del Comité Científico del Café.

4.- Nutrientes: el café contiene una pequeña cantidad de calorías calorías en forma de hidratos y proteínas. Entre sus nutrientes destacan el calcio, magnesio, selenio, fósforo y potasio, además de contener vitamina B y antioxidantes.

Las mujeres que beben dos o más tazas de café diarias son menos propensas a sufrir depresión, según un estudio.

Por qué no deberías tomar café

1.- La cafeína afecta al sueño: de hecho, es recomendable no tomar ninguna bebida con este componente seis horas antes de ir a dormir.

2.- Efectos secundarios: el café te puede provocar nerviosismo, ansiedad, ataques de pánico… “Estos efectos se verán más o menos en función de la tolerancia de cada personas a la cafeína, ago que tiene que ver mucho con la genética”, explica Anabel Fernández, directora técnica de nutrición y dietética de KOA center.

3.- “Tengo mono de cafeína”: dejar de tomar café o reducir su consumo puede provocar síntomas como el famoso “mono o “abstinencia”, además de producir “dolores de cabeza, cansancio, confusión mental o irritabilidad”, destaca Fernández.

4.- Engordan… los añadidos: si bien hemos dicho antes que tiene una cantidad de calorías insignificantes, muchas personas toman el café con leche y toneladas de azúcar.

Ten en cuenta que por cada cuchara de azúcar estás añadiendo 20 calorías. Si a eso le sumas otros productos como cremas de vainilla, avellana o almendras, tu taza de café que en un principio tendría menos de 5 calorías contendría bastantes más.

5.- Potencia las enfermedades cardiovasculares: se relaciona el consumo de café, en exceso, con alteraciones en los lípidos sanguíneos, la presión arterial, la arritmia y otros trastornos de las funciones cardiacas.