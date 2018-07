Top 5 de alimentos veraniegos que te ayudan a perder peso

Una de las principales causas que te hacen sentirte hinchado y retener líquidos es no comer adecuadamente cuando caen los 30 grados a la sombra. Lo habrás notado. En verano, cualquier exceso en cenas o comidas te hace padecer durante horas de acidez y sensación de estar como el hotel en el que te alojas: al completo.

Aprovecha para incluir en tus menús algunos de los alimentos más refrescantes y saludables que quedan de cine en tus recetas veraniegas. ¡Y de paso quítate unos kilos de encima! ¿Quién puso fecha fija a la operación bikini? Siempre hay tiempo para ponerse en forma y evitar los excesos.

1. Tomates. Los encuentras en el mercado durante todo el año, pero es en verano cuando más uso les das como ingrediente de ensaladas (¿a qué ahora te apetecen más?), gazpachos, zumos y otras cremas frías.

Entre otras cosas, se caracterizan porque son ricos en potasio, un mineral que ayuda al cuerpo a regular los niveles de sodio reduciendo la sensación de hinchazón.

Y ojo que hay más: los tomates contienen licopeno, un potente antioxidante natural que diferentes estudios han demostrado que ayuda a proteger nuestra piel del daño solar siendo útil para prevenir algunos tipos de cáncer.

2. Menta fresca. Olvídate de lo que has visto hasta ahora porque no sólo queda bien en postres y batidos. Además de dar un toque refrescante a tu menú –nada desdeñable cuando estamos torrados de calor–, añadir unas pocas hojas de menta a nuestros refrescos e incluso guisos se traduce en un ingrediente especialmente saludable durante el verano. ¿Por qué? Esta poderosa hierba es un antiespasmódico, lo que traduce en que relaja el tracto digestivo evitando la molesta sensación de hinchazón.

3. Pepino. ¿Hay algo más agradable que ponerte un trozo de piel de pepino en la frente y notar como esa sensación agradable de frescor al instante? Para tu cuerpo sí: comértelo y no centrarte solo en la cáscara.

Esta verdura crujiente también tiene un alto contenido de agua por lo que actúa como diurético natural ayudándonos a eliminar los excesos. Reyes de ensaladas y gazpachos, pueden convertirse en una guarnición fresca y ligera para otros muchos platos. Lo mejor: 100 gramos de pepino (más o menos una pieza) apenas tiene unas 16 calorías

4. Sandía. Seguramente estabas esperando que apareciese en esta lista. Compuesta por más de un 90% de agua y apenas calorías, es la fruta del verano por excelencia. Gracias precisamente a su capacidad para mantenernos hidratados es el aliado ideal para que nuestro estómago no luche por digerir lo que nos llevamos a la boca.

Resulta que cuando estamos deshidratados, retenemos muchos más líquidos y acumulamos cantidades de sodio poco recomendables. ¡Deshazte de él comiendo sandía! Esta vez sí que sí, un dulce no amarga a nadie.

5. Perejil. No tienes que ponerte a comerlo a bocados, pero es un diurético natural por lo que ahora más que nunca –recordemos que con las altas temperaturas no hay quien se mueva y la retención de líquidos está en su mejor racha del año– añadir esta hierba a tus salteados, ensaladas, cremas e incluso batidos no debería olvidársete.

¿Sabías que además el perejil contiene una buena cantidad de vitamina K para fortalecer los huesos y es una fuente interesante de vitamina C? Un toque verde y saludable para tus recetas veraniegas.