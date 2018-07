Tres alimentos que matan tu deseo sexual (y tres que lo avivan)

Pues ahora también debes saber que lo que comes también influye en tu cama, y no me refiero a que vayas a dormir mejor.

Ostras

¡Sorpresa! Aunque las ostras siempre han estado en los platos de las cenas más románticas acompañadas de champán, no es oro todo lo que reluce. Sí es cierto que este molusco es muy rico en zinc, y que eso juega papel muy importante en la sensibilidad del clítoris.

Pero las ostras absorben las toxinas que hay en el mar haciéndolas un alimento potencialmente tóxico. Incluso puede neutralizar el efecto del zinc. Así que si quieres no pasar la noche en el baño, no sigas el ejemplo de las películas.

Bollería industrial

Y he aquí otra razón para evitar este tipo de comida. Las grasas saturadas trans que contienen afectan al sistema inmunológico haciendo que la glucosa de absorba con mayor dificultad quedándose en la sangre, aumentando la glucemia y bajando la libido.

Las grasas además bloquean los ventrículos haciendo que vaya menos oxígeno a los órganos sexuales, y evitan la formación de glóbulos blancos (que favorece la multiplicación de los espermatozoides.

Lácteos

Los adictos a los helados o la tarta de queso tal vez quieran cambiar a comida libre de lactosa. El ácido láctico de la leche y los elementos que destruyen el oxígeno (hay estudios que lo corroboran y otros que lo desmienten) pueden destrozar la libido a todos los niveles.

Así que si esto es verdad toma como límite tres lácteos a la semana, ya que no hay que olvidar que tiene algo muy positivo: el calcio. Que sí está ligado a la salud sexual. Cuando las células están sanas se aumenta la sensibilidad al mejorar la circulación hacia los genitales.

Elige esto para no dejar escapar a tu pareja:

Moras

Tanto la fruta de la mora como sus semillas van a activar tu mente y mantenerte listo para la acción. De modo que toma un puñado de este fruto para dejar de lado al aburrimiento en la cama.

La autora del libro “7 claves para mejorar la vida sexual” Dra. Anna Maria Clement cuenta que las moras aumentan la libido y el rendimiento sexual de las personas. Prueba a tomar 10 moras unas horas antes de quedar con la persona que te gusta.

Brócoli

Crudo, salteado, o cocinado, añade este vegetal a tus ensaladas o como guarnición de tu filete para no decaer en la cama. La dietista Keri Glassman dice que debido al alto contenido de vitamina C, se mejora la circulación, lo que está asociado al aumento de la libido en las mujeres.

Si has quedado con ese chico con el que siempre has soñado y quieres prepararle una buena cena, no te olvides de incluir el brócoli para estar preparada para el postre.

Higos

¿Quieres estar irresistible la próxima vez que quedes con tu pareja? Hay una fruta (de mis favoritas por cierto) que te hará sentir y revivir tu época de la adolescencia: los higos. Están considerados unos grandes estimulantes de la fertilidad, y potencia la secreción de ferhormonas.