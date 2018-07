Calendario runner: Las 12 carreras que no te puedes perder durante este año

Estoy convencido de que echaréis de menos alguna prueba que para vosotros sea especial y puede que alguna de ellas no esté al alcance de los que lleváis menos tiempo corriendo, pero nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro.

Enero: Media Maratón de Santa Pola

En esta localidad alicantina se organiza una de las mejores medias maratones de España (al menos para mí). Un circuito rápido, prácticamente llano de principio a fin donde puedes realizar tu mejor marca. Pero lo que más me gusta de la carrera es el ambiente, todo el pueblo se vuelva con la carrera. Además, al acabar te puedes ‘poner tibio’ de arroz del bueno.

Febrero: Maratón de Sevilla

Uno de los maratones que más está creciendo en participantes en los últimos años y con razón. Gran organización, un recorrido bastante bonito para correr todo lo que puedas, una climatología que suele respetar a los corredores y una ciudad para disfrutar el fin de semana de turisteo con tus acompañantes.

Marzo: 10 kilómetros de Laredo

Según reza su página web es “posiblemente… el circuito más rápido del mundo”. ¿Una exageración? Lo mejor es ir y comprobarlo, eso sí, prepárate para quitarle la carbonilla a tus piernas, 10 kilómetros a fuego no son para tomárselos a broma.

Abril: Media Maratón de Madrid

La genuina, la del primer domingo de abril, la que organiza AD Marathon. Una carrera dura, con subidas y bajadas, con los bomberos animándote en Santa Engracia, y con una ‘última’ cuesta allá por el 19 que te dejará las ‘canillas pá chopped’. Además puedes encontrarte con un zumbado que corre los 21 kilómetros y 97 metros dando voces a través de un megáfono.

Mayo:Los 101 kilómetros de la Legión

Si lo tuyo es correr largas distancias esta es una cita que tienes que tener marcado en rojo en tu calendario. Ronda acoge una de las pruebas míticas de la “ultradistancia” en España, 101 kilómetros organizados por el Tercio Alejandro Farnesio de la Legión. ¿Tiene o no tiene buena pinta?

Participantes en los 101 kilómetros de La Legión de Ronda | Organización

Junio: Gran Trail de Peñalara

La sierra madrileña es el escenario de una prueba ideal para los que os gusta correr por la montaña. Puedes elegir entre 65 o 110 kilómetros. Sube, baja, vuelve a subir, cruza la cresta de Los Claveles, disfruta de unos impresionantes paisajes y como no, sufre un poco, la carrera lo merece.

Julio: Trofeo de San Lorenzo

Bonito 10 kilómetros por las calles más céntricas de Madrid. El calor del verano se deja sentir mientras recorres la calle Mayor, pasas por el Palacio Real o echas los higadillos en la Cuesta de San Vicente. ¡Más castizo imposible!

Agosto: Maratón Río Boedo

Pese a que el calor aprieta en agosto puedes seguir corriendo. Una cita imprescindible es este maratón que se celebra en Bascones de Ojeda (Palencia). Pequeño, acogedor y que cuida al corredor. Sin duda una auténtica delicia.

Septiembre: Madrid Segovia

Sí, lo sé, hay tren y autobuses que unen la capital con Segovia pero tiene más encanto hacer esos 102 kilómetros a golpe de zapatilla. La llegada a Segovia con el Acueducto como testigo no tiene precio. Y el ‘recovery’ a base de judiones, cochinillo y ponche segoviano tampoco.

Octubre: Carrera de la Ciencia (CSIC)

Uno de los ’10 K’ con más solera de la capital. Sales disparado calle Serrano abajo y cuando empiezas a subir la Castellana te acuerdas de lo alegre que ibas 2 kilómetros antes. Organización de 10 que además colabora con varias causas solidarias como “#KmsXalimentos” de los Drinkingrunners.

Noviembre: Maratón de New York

El sueño de muchos corredores. Correr los 42 kilómetros de la Gran Manzana. Sin duda una de las experiencias más increíbles que he vivido. ¿Recomendable? Por supuesto, si te preparas y económicamente lo ves viable, deberías hacerlo, ¡no te arrepentirás!

Diciembre: San Silvestre Vallecana

La mejor manera de despedir el año si estás en Madrid. Más fiesta que carrera, pero qué más da, tienes otros once meses y cientos de pruebas para correr como el dios de los runners manda. Olvídate del reloj y vive mientras corres, sin más.

Sé que me he dejado muchas carreras, que vosotros hubierais elegido otras, incluso os puede parecer un sacrilegio que haya incluido alguna de las que aquí aparecen. Necesitaría un libro para poder hablar de todas las carreras que me gustan o que me gustaría correr. Así que: ¿Qué carrera incluirías tú en esta lista?