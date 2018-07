¿Cómo puedes correr mejor sin salir a correr?

En la mayoría de los casos aumentar volumen o intentar correr más rápido durante más tiempo no es la solución cuando se trata de mejorar nuestras prestaciones como corredores, hay que tener en cuenta estos otros factores que para mí son determinantes.

La fuerza

Y no me vengáis que eso es para los ‘Jedis’. El primero que vaguea cual cánido cada vez que le toca entrenamiento de fuerza soy yo pero es fundamental. Tener un tren inferior y un ‘core’ fuertes hará que podamos dar ese paso adelante que siempre hemos deseado.

No hace falta que te apuntes a un gimnasio, en tu casa, con auto carga puedes mejorar sensiblemente la fuerza general. Rebusca por las distintas webs y encontrarás cientos de rutinas para poder poner esas canillas a la altura del acero para los barcos.

El descanso

A algunos les suena a chino esta palabra aunque se escribiría así: 休息. No, en serio, tienes que descansar. Si no todos esos kilómetros, esas cuestas, esas series y esos entrenamientos de fuerza no te valdrán de nada.

Tu cuerpo, por muy serrano que sea, no asimilará la carga de trabajo a la que le sometes. Si no descansas es más que probable que te lesiones o directamente que te quemes, es decir que aborrezcas salir a correr. Intenta dormir las horas que necesitas, espacia tus sesiones de entrenamiento, sal con los amigos o familia. Todo eso también suma a la hora de mejorar como corredor.

La alimentación

Vale, lo sé, no soy el más indicado para hablar de una alimentación equilibrada y quizá por eso sé mejor que nadie lo que conlleva unos malos hábitos alimenticios. El llevar una dieta sensata hará no sólo que te sientas mejor sino que tu cuerpo sea más eficiente.

Esto no quiere decir que te pongas a régimen para perder peso como un poseso sino que comas lo que tu cuerpo necesita. De todo un poco y siempre con mesura. Si lo necesitas hay muchos profesionales que pueden ayudarte a encontrar lo que mejor puede irte. Y sí, puedes darte un capricho de vez en cuando, que no somos profesionales y no vivimos de esto.

Los estiramientos

¡Qué sí! Ya sé que muchos de vosotros nunca estiráis y no os pasa nada pero yo lo recomiendo siempre. Acabar y meterse en la ducha cagando leches mola muy mucho, sobre todo en invierno cuando llegas a casa como si hubieras estado alicatando iglús, pero 10 minutos de estiramientos harán que te sientas de maravilla y tus maltrechos músculos vuelvan a su ser tras un entrenamiento. Además a mí me ayudan a prevenir lesiones.

La técnica

Si amigos, esos ejercicios que vemos hacer a algunos compañeros en los parques son técnica de carrera. Y también estoy de acuerdo en que a veces parecemos caballos jerezanos en un concurso de doma clásica pero la verdad es que funcionan.

Si incluyes al menos una sesión semanal de técnica en tus entrenamientos notarás bastante mejoría en tu forma de correr. Esto se traducirá en que serás más eficiente y económico en tu carrera, en resumen, que correrás mejor y gastando menos energías. Prueba y me cuentas.

Como has podido comprobar no todo es correr para el runner o como dirían los más antiguos del lugar: “No todo el monte es orégano”. Con un poquito de esfuerzo y teniendo en cuenta estos otros elementos podrás mejorar sin tener que incrementar los kilómetros recorridos.