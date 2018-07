Encuesta: ¿qué tipo de corredor eres?

En mis más de 10 años participando en carreras populares me ha dado tiempo a fijarme muchas veces en como los corredores esperamos a que suene el disparo que marca el inicio de la prueba. Os puedo asegurar que hay de todo en la viña del señor.

Hoy os presento una serie de 'corredores tipo' que son los más habituales o por lo menos los que más me han llamado la atención. Es muy probable que te veas reflejado en alguno de ellos.

Así que me gustaría saber cuál de ellos eres tú. He preparado una sencilla a la par que rápida encuesta. Solo tienes que echar un ojo y votar por el tipo de corredor que crees que eres. Con los datos que obtenga me pondré en contacto con la universidad de Wichita para escribir conjuntamente un libro titulado "Dime cómo esperas y te diré qué runner eres".