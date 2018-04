Día del Libro: Cinco libros para que levantes el culo del sillón y te pongas a hacer deporte

Si eres de los que prefieres tumbarte en el sofá a leer un buen libro en lugar de salir a hacer deporte, recuerda el proverbio latino: Mens sana in corpore sano. Y es que, lo de cultivar la mente está muy bien, pero ten en cuenta que también es importante contar con un buen estado físico. No te preocupes, porque con motivo de la celebración del día del libro aquí te ofrecemos un compendio de textos que te darán la motivación necesaria para calzarte las playeras.

De qué hablo cuando hablo de correr (Haruki Murakami)

No podía faltar, el eterno aspirante al Nobel de literatura, Haruki Murakami, nos regaló en 2007 “De qué hablo cuando hablo de correr”. El escritor, que empezó a practicar este deporte con 33 años y desde entonces no ha parado, reflexiona sobre la importancia que el running ha tenido en su vida, aparte de relatar un sinfín de divertidas anécdotas sobre el mismo. Imposible que después de leerlo no te entren ganas de lanzarte a la carrera.

El factor humano (John Carling)

El texto de Carling relata de manera excepcional el poder que tiene el deporte para unir a la sociedad. A través de una historia real, en la que se narra cómo Nelson Mandela utilizó el mundial de rugby de 1995 para evitar una guerra civil en Sudáfrica, el escritor nos emociona con esta apasionante historia. Te lo advertimos, cuando acabes de leer tendrás la necesidad de llamar a algún amigo para echar un partido.

Tres minutos 40 segundos (Ona Carbonel)

El título del libro hace referencia al tiempo exacto que duró el ejercicio de natación sincronizada que desarrollaron Ona Carbonel y Andrea Fuentes en los Juegos Olímpicos de 2012 y con el que ganaron la medalla de plata. La deportista narra de manera muy amena los pasos que tuvo que dar para convertirse en una de las deportistas españolas del momento. Una historia de superación personal que te obligará a despegar el culo del sofá.

El último soldurio (Javier Lorenzo)

Si eres fan de las novelas históricas y de autosuperación, no puedes dejar de leer el texto de Javier Lorenzo en el que se narra las vivencias de Corocotta, un guerrero cántabro que desde niño se vio “favorecido” por la enfermedad de los dioses, la epilepsia. Un relato apasionante sobre la defensa de su tierra frente a los romanos. Una buena dosis de fuerza y estrategia que te hará replantearte tu modo de vida sedentario.

El gran libro de los deportes (Geronimo Stilton)

Uno de los principales problemas de salud que atraviesa nuestro país es el de la obesidad infantil, con niños cada vez más sedentarios. Por ello, no nos podíamos olvidar de ellos entre nuestras recomendaciones. Uno de sus personajes favoritos, Geronimo Stilton les ofrece en este relato un divertido viaje por todos los deportes que practicamos los humanos, con especial interés en aquellos que participan en los juegos olímpicos. Una forma amena y divertida de que tu hijo descubra qué deporte le puede interesar. ¿Y qué mejor compañía que la tuya para hacerlo?