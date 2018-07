¿Eres un runner devoto? Así sería el santoral de los corredores

San Canuto de Dinamarca: Aunque en su nombre aparezca el país escandinavo, es un santo venerado por los corredores que le 'dan' a las sustancias ‘psicotrópicas’. Algunos corredores profesionales y también algún que otro amateur tienen un altar dedicado a San Canuto en sus casas y le rezan antes de las carreras para que no les toque pasar un control “antidoping”.

Santos Cayo y Clemencio: Este par de santos son muy queridos por los ultracorredores. Al primero le rezan principalmente para evitar lesiones en los pies. El segundo es recordado por la gran mayoría de participantes en larga distancia en los últimos kilómetros de las carreras pidiendo un poco de lo que su propio nombre indica.

San Francisco de Sales (Minerales): Es el patrón de las bebidas isotónicas. Los corredores populares le rinden homenaje todos los primeros de agosto con una carrera popular en Ecija cuya salida está programada a las 3 de la tarde.

San Francisco de Asics: Si hay algo que une a los runners, pronadores, supinadores y neutros es este santo, al que todos los corredores se encomiendan cuando van a comprarse unas zapatillas.

Beato Isidoro Bankaja: Este beato es muy apreciado por los runners que quieren conseguir dorsales de carreras muy demandadas como los '101 de Ronda', Gran Trail de Peñalara, etc… Le rezan principalmente para que no falle la pasarela de pago de internet.

San Juan Wall: No sólo en España los corredores tienen sus santos predilectos. En los países de habla inglesa muchos runners ponen una vela a este santo antes de cada maratón para que interceda por ellos y no se topen con el 'wall' ni con 'the uncle of the maul'.

San Sandalio de Córdoba: Todos los corredores minimalistas y 'barefoot' españoles son devotos de este santo andaluz que murió martirizado.

San Judas: Es conocido como el patrón de las causas desesperadas y como tal es al que se encomiendan los corredores que quieren hacer su mejor marca pero no han preparado en condiciones. Si os pudiera contestar seguro que os diría que menos rezar y más entrenar.

Santa Soledad (del Corredor de fondo): Sin duda es la santa más respetada y querida por todos los corredores de larga distancia. Su importancia es tal que se ha llegado a escribir libros sobre ella e incluso Iron Maiden le dedicó una canción.

San Silvestre: Se celebra el último día del año y la gran mayoría de corredores le tienen un gran cariño. Muchos de ellos han corrido alguna vez en su vida alguna carrera que lleva el nombre de este santo.

San Bernardo: Es el santo predilecto de los runners que corren con sus perros. Todo 'canicross' que se precie debe entregar una estampita del santo en la bolsa del corredor.

San Miguel: El patrón de los 'terceros tiempos'. Muchos corredores solo se calzan las zapatillas para después poder rendir homenaje a este santo. Incluso una marca de bebida a base de lúpulo tomó su nombre de él. Su único mandamiento es “No tomarás mi nombre en vano tomando una Cruzcampo después de correr”.

Como podéis ver hay santos para todos los gustos y de todos los colores. ¿A cuál le pondrías tú una vela?