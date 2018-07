Desde el Fórmula 1 al híbrido: ¿Qué clase de corredor eres tú?

Tantos años corriendo, entrenando con otros compañeros y participando en carreras me han servido para realizar mi propia clasificación de los tipos de corredores que existen como si fueran un coche. Existen desde los ‘Fórmula 1’ hasta los corredores ‘híbridos’ e incluso los puros ‘tractores’.

Corren a unos ritmos que a los corredores trotones como yo nos parecen cuasi inconcebibles. ‘Diezmiles’ con el treinta como primeros dígitos, maratones por debajo de tres horas. Son los ‘Fórmula 1’ de los corredores populares. La envidia de muchos, pero que se lo curran a base de bien para llegar a esos registros.

Los corredores gasolina o diesel ‘TDI’. Lo mismo te bajan de cuarenta minutos en un ‘diez mil’ que te hacen una media a tope o se cascan una gran marca en el maratón. A muchos de ellos también los puedes ver corriendo ultras a ritmos que te sorprenderán.

El corredor ‘diésel’ es ese al que le apasionan las grandes distancias pero sin prisas. Son capaces de hacer desde una media maratón cada fin de semana sin entrenar a una carrera de cien kilómetros y acabar frescos como una lechuga. Eso sí, a su ritmo, sin prisas, normalmente disfrutando de la compañía de otros corredores sin importar su condición.

El corredor ‘4x4’. Disfrutan como pocos de los caminos, los senderos o simplemente de un campo abierto donde dar rienda suelta a su pasión por la naturaleza. Cuantas más subidas y bajadas tenga el recorrido más felices los veréis.

Los corredores ‘híbridos’. Son como esos coches que van a ratos a gasolina y ratos por electricidad. Lo mismo corren una carrera de 10 kilómetros raudos como un corredor gasolina normal, que participan en una ultra maratón a ritmo de diésel. Incluso son capaces de disfrutar en una carrera de montaña sacando energía de sus ‘baterías’ eléctricas, sin más objetivo que disfrutar del entorno sin mirar el reloj.

Los corredores ‘tractor’. Incluso existe un movimiento que es el #Tractorismo iniciado por @ContadordeKm (un corredor popular madrileño). Son duros, seguros y fiables. Al principio decían que también eran lentos, pero yo los he visto en acción y eso ya no cuela. Corredores que se atreven con todo, siempre sabiendo a lo que se enfrentan y sin hacer locuras. No les importa tanto el tiempo que dedican a una carrera en concreto como el de disfrutar y lograr sus objetivos de manera segura.

Personalmente he pasado por varias etapas en mi vida como corredor popular. He sido un buen diésel, incluso tuve mis momentos de corredor gasolina. Ahora me considero un poco ‘híbrido’. Intento disfrutar de cualquier tipo de carrera sin mirar mucho el reloj. Y como no, estoy totalmente enamorado del ideal ‘Tractorista’.

Ya veis cuáles son los tipos de corredores como si fueran simples y puros vehículos motorizados. ¿En qué fase estás tú? ¿Cuál te gustaría ser?