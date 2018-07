Si hubiera un Tinder para runners, ¿tú quién serías? ¿La diva? ¿El novato?

En las tiendas de aplicaciones de vuestros dispositivos móviles podéis encontrar una amplia variedad de ‘apps’ para encontrar pareja o simplemente flirtear… vamos lo que la gente de mi edad llamábamos “ligar”. Y está claro que en muchas de ellas se pueden encontrar entre sus usuarios a corredores populares. Estos serían algunos de los ‘tipos’ de perfiles que podríamos encontrar si hubiera un ‘TindeRunner’ o una de estas aplicaciones para quedar y conocer runners.

El/la Exigente

Su presentación sería algo así: “Finisher de decenas de maratones, ultramaratones, Ironmans y miles de 10K. Sub 3 horas en maratón y tengo una marca de 36 minutos y 04 segundos en el diez mil. Si quieres saber lo que es correr rápido mándame un mensaje”. El texto iría acompañado con fotos de sus mejores carreras, marcando bien de cuádriceps y en pleno esfuerzo por conseguir esos tiempos de impresión.

El/la novato/a

Acaba de llegar a este tipo de aplicaciones y lleva poco corriendo, su perfil podría decir lo siguiente: “Acabo de empezar en esto del running y quiero conocer gente para salir a correr”. Escueto, casi con vergüenza de andar por esos ‘andurriales’ y con una foto donde casi no se distingue si es hombre, mujer, runner o vaya usted a saber. Eso sí, en la parte de gustos y aficiones tiene una lista cuasi interminable para intentar llegar al máximo posible de usuarios/as.

El/la ‘Diva/o’

Están encantados de haberse conocido a sí mismos y no lo ocultan. El perfil es una sucesión de fotos donde se puede comprobar que son unos auténticos divos/as. En todas ellas aparecen requetemágnificos, con sus mejores outfits, sin un ápice de sudor y luciendo una sonrisa ‘profiden’. Olvídate de poder contactar con ellos si no eres igual de estupendo, no se juntan con corredores/as feúchos que utilizan ropa de gama baja y zapatillas de menos de ciento cincuenta euros. Son la élite.

El/la infiel

No esconden el tipo de corredores/as que son y lo dejan bien claro en su presentación. “Busco corredores para compartir kilómetros. Antes corría con Nike pero ahora uso New Balance, aunque de vez en cuando me calzo unas Asics. Me encanta la ropa de Adidas pero también suelo llevar prendas de Decathlon. Tengo un Polar y un Garmin para controlar mis entrenamientos. Me da igual correr por asfalto que por montaña y no le hago ascos a un triatlón. Te espero”.

El/la runner intenso/a o espiritual

Son un poco ‘raritos’ y si lees con atención su perfil te darás cuenta de que pie cojean. “Me encanta sentir como mi cuerpo fluye y mi mente se evade de los pensamientos terrenales mientras galopo a lomos de mis zapatillas”. Las fotos que se pueden encontrar en este tipo de presentaciones son paisajes espectaculares de atardeceres desde una montaña remota y también montajes con frases de motivación de grandes personajes del running, tipo ‘Impossible is nothing’, “Where’s the limit?”, “A puto tope”… etc. Es posible confundir al running intenso o espiritual con el ‘motivado de la vida’. En caso de que algo así sucediera, la cita podría acabar en un fiasco total.

Y tú, ¿Con qué tipo de perfil quedarías?