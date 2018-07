Kiptanui y Burka ganan en la San Silvestre élite; Pérez y Giurcano en la popular con más de 40.000 corredores

Sin sorpresas en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana de 2017 con una nueva victoria keniana sobre el asfalto madrileño. Si acaso cabe destacar que, quien lo ha conseguido esta vez, tiene tan solo 22 años. Y es que el joven Eric Kiptanui venía con la etiqueta de ser una de las grandes sorpresas de la cita y no ha defraudado. Kiptanui, con 22 años, ha destacado especialmente en 1.500m, con actuaciones meritorias en los siempre competitivos Campeonatos Africanos. Kiptanui terminó con un tiempo de 27:33, tercera mejor marca de la historia de la San Silvestre Vallecana.

En segundo lugar quedó el otro keniata, Amos Kirui, de 19 años, que le disputó la victoria a su compatriota hasta el kilómetro 8, donde Kiptanui metió el arreón final. Oro sub-20 en los Mundiales de 3.000m obstáculos del pasado año, Kirui tiene una mejor marca 10.000m en pista de 28:08 a pesar de su edad.

Carrera lenta al principio, aunque Juanjo Abadía comenzó a imponer su ritmo rápido a partir del kilómetro número 3, seguido de Carro, que agitaron la carrera para que fueran descolgándose los más flojos del grupo. Sin embargo, el hachazo final vino en el kilómetro 5, cuando los keniatas Kirui y Kiptanui hicieron un cambio de ritmo que dejó atrás a los españoles como Javi Guerra, Jesús España y los propios Abadía y Carro.

Finalmente, Antonio Abadía, con 39 años, repitió podium y quedó en tercera posición, convirtiéndose en el primer español y europeo, con un tiempo de 28:24.

La San Silvestre femenina fue un espectáculo autoritario

La San Silvestre Vallecana en categoría femenina no ha defraudado. Se esperaba batalla entre las atletas etíopes, pero finalmente Tirunesh Dibaba no pudo viajar hasta España por no tener pasaporte en regla. Así, la batalla se redujo únicamente a los primeros compases de la carrera .

De hecho, en el kilómetro 2, Gelete Burka ya se encontraba en cabeza de carrera, en un grupo masculino cuyas caras veían cómo la subcampeona mundial en 2015 de la categoría de 10.000 metros se adelantaba a todos ellos e imponía un ritmo fuerte por las calles madrileñas.

Finalmente la etíope se hizo con la victoria final en el Estadio de Vallecas, con un tiempo de 30:54.

Gelete Burka ganando la San Silvestre 2017 | Organización

Precisamente Burka llegaba como una de las principales favoritas: plusmarquista femenina de la prueba con unos estratosféricos 30:53 en 2012, buscaba en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2017 una doble meta: devolverle la estocada 6 años más tarde a su compatriota, y encumbrarse con su segundo título en el olimpo de la prueba con nombres como Vivien Cheruiyot o Linet Masai, y a un escalón de Marta Domínguez.

Borja Pérez y Cristina Giurcano se imponen en la San Silvestre popular

Más de 40.000 corredores fueron saliendo progresivamente en varias tandas desde las 17.30 desde la Plaza de los Sagrados Corazones que, en esta ocasión, se tiñó de azul con las camisetas que portaban los runners que la atestaban.

San Silvestre 2017 | Twitter @Madrid

Aunque en esta categoría la importante es participar, pasárselo bien y, por qué no, dar la nota con algún disfraz cantoso, la lista de ganadores por categorías es la siguiente.

Categoría masculina

1. Borja Pérez (31:21)

2. Álex Jiménez (31:24)

3. Javier Martínez (31:46)

Categoría femenina

1. Cristina Giurcanu (36:06)

2. Marta Borrajo (36:22)

3. Laura Serres (36:38)

En categoría de handbikes, el ganador fue Luis Miguel Marquina, que con esta victoria se consagra como tricampeón de la última prueba del año.