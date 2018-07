Locuras runners que hacer si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad

Partamos de la suposición de que el runner en cuestión ha sido agraciado con un décimo del Gordo de la Lotería de Navidad. Eso quiere decir que se llevaría 400.000 euros de los cuales le quedarían limpios unos 320.000 después del 'bocadito' que se lleva Hacienda. ¿Qué 'locuras' se pueden hacer con esta cantidad de dinero? A mí se me ocurren algunas.

1.- Correr todos los 'Majors'

¿No me digáis que no es un planazo? Los 6 maratones más importantes del mundo. Londres, Boston, Nueva York, Berlín, Tokio y Chicago. ¡Casi nada! Viajando en primera para llegar descansado a cada ciudad, estancia en hoteles de 5 estrellas y pase VIP para no tener que hacer colas al recoger el dorsal, tener preferencia en el cajón de salida y carpa individual con todas las comodidades en la zona de salida. Un lujo al alcance de muy pocos.

2.- Organizar tu propia carrera

Una carrera popular con tu nombre lo mola todo y lo sabes. Serías la envidia de todo el mundo runner y podrías vacilar con tus amigos durante meses, ¡qué digo meses! durante décadas.

Dorsales personalizados con tu cara y todos con el mismo número, el de tu décimo de lotería. Y nada de utilizar música desde un mp3 en la salida, los AC/DC en directo para amenizar los momentos previos.

En los avituallamientos se daría cerveza fresquita y jamón ibérico. Al llegar a meta un benjamín de Moet Chandon para que todos celebren su participación como auténticos vencedores.

3.- Comprar todos los dorsales de una carrera

Pese a haber ganado la lotería eso no significa ni mucho menos que corras más que antes así que la única manera de poder ganar una carrera en tu vida sería comprar todos los dorsales disponibles de una carrera.

Imagínatelo, toda la Castellana cerrada para correr tu solo, sin agobios, sin codazos, sin nadie que te pise, sin tener que esprintar a un corredor de 69 años para llegar el 12689 de la clasificación... ¿Es o no es un lujo que te permitirías si te tocase el Gordo de la Lotería de Navidad?

4.- Contratar de entrenador a Gebreselassie

Quizás quieras utilizar esos ‘eurillos’ para evolucionar como runner. Y para eso nada mejor que contar con un buen entrenador personal. Así que podrías hacerte con los servicios de Gebreselassie para que haga de ti un gran corredor (o que lo intente al menos).

Además nada de medias tintas, en plan interno, que aparte de entrenarte físicamente cuide tu alimentación, descanso y también tu preparación psicológica. Lo que se dice un 24/7. Seguro que así serás capaz de acabar una carrera sin echar los higadillos por la boca.

5.- Estrenar zapatillas cada día

Vale, sí, lo reconozco, este es un sueño personal, me habéis pillado. Cierro los ojos y lo veo... una habitación llena de cajas de zapatillas. De todas las marcas, modelos y colores.

Para tiradas largas, unas voladoras para series cortas, otras de Trail, algún par minimalista e incluso unas zapatillas con clavos por si me da la ventolera de correr un cross o en pista. Os confieso que mientras escribo este párrafo estoy salivando y lágrimas de felicidad inundan mis ojos.

Estos son solamente unos pocos ejemplos de lo que se podría hacer si te tocase el gordo de la lotería de Navidad. Seguro que tú tienes alguno en mente. ¿Qué locura runner harías tú con esa cantidad de dinero?