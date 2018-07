La mamá runner que termina 12 medias maratones en un año por una causa benéfica

Pilar empezó a correr en marzo de 2014, como ella se considera: “Soy una novata en esto de correr”. Su 2016 ha estado marcado por las clases de core, spinning, fuerza, piscina, sesiones de fisioterapia y las 12 medias maratones, incluso su participación en un triatlón, animada por su hijo.

“Estoy muy orgullosa de haberlo conseguido, yo nunca había hecho deporte”. Pues Pilar era la mamá que se quedaba en el sofá y era el papá el que se iba con los nenes al parque. Hoy ella dice: “Que lo he hecho, lo he conseguido”.

253 km y más

Para Pilar, lograr el reto no ha sido fácil, pues como ella asegura “esto no solo consiste en hacer 12 medias maratones. He tenido que entrenar todos los días para poder llegar”.

Sus 12 medias maratones han contabilizado más 253 km, además de las incontables horas de entrenamiento, compaginando trabajo y familia. Un reto, un compromiso que no ha sido un camino de rosas, pues una lesión se truncó en su camino a eso de su cuarta media maratón en el mes de enero, en la Media Maratón Internacional de Santa Pola.

Un reto que arrancó en octubre de 2015, sumando sus primeros kilómetros en la Media Maratón de Valencia y que ha logrado poner punto y final este mes de septiembre con la Media Maratón de Alhama de Murcia.

Pilar Garre, 12 medias maratones en un año | http://mamarunnerpgarrefer.blogspot.com.es/

“Ha sido duro porque mis ritmos de carrera no son grandes. Lo que me ha llevado ahí ha sido más que nada la cabeza, la fuerza de voluntad de decir: Tienes que seguir”, cuenta Pilar.

Pilar se enfrentó a una rutina diaria nueva para ella, compaginar durante un año entero familia, entrenamiento, cuidar la alimentación, incluso ir al fisioterapeuta, asegura que esto último fue su primera vez.

Ella sabía que estaba forzando porque no dejaba hueco al descanso. “Yo cuento cada una de las medias maratones como si fueran escalones de una escalera”, narra Pilar, quien asegura que desde el minuto uno que empezó su reto, no se veía capaz de lograrlo. Su meta era: “Si paso, a por la siguiente”.

Su mayor ‘chute’

“He ido muy acompañada. Si no llega a ser por Cristóbal Cáceres, fundador del equipo del #RetoYoSiPuedo, yo creo que no lo hubiera conseguido. Él me ha llevado entre algodones. No he estado sola en ningún momento”, destaca Pilar.

Además del gran apoyo de su marido, que recorrió todas las medias maratones a su lado. ¿Si tuvieses que quedarte con algo? Pilar asegura que es difícil resumir todas las emociones y solo quedarse con una, pero sí destaca una frase que le empujó en su llegada a meta de muchas de las pruebas.

Fueron las palabras de la atleta maratoniana y olímpica Vanessa Veiga: “Cuando llegues a una carrera y veas que no te quedan fuerzas para más, cierra los ojos y piensa en tus hijos. Eso te lleva a meta”.

Para ella, el empuje de la gente ha sido el todo y sobre todo los ánimos y compromiso de personas que no estaban dentro de su círculo. “Este reto me ha hecho ver muchas cosas, pero de lo que más he aprendido ha sido de mi misma”, asegura.

Finalmente, el #RetoYoSiPuedo ha logrado recaudar casi la cifra de los 9.000 euros, gracias a la suma de kilómetros de mucha gente que también ha contribuido y al gesto solidario de muchos otros.

Como ya dijo Pilar al inicio del reto “No es correr por correr, es darle sentido a ese kilómetro que haces porque ese esfuerzo y ese dinero sirva para algo”.