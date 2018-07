Ocho regalos runners para conquistar en San Valentín

Si cuando se acercaba el 14 de febrero pensaba en flores, el color rojo, una cena…, ahora mi cabeza da rienda suelta hacia otra dirección, no sabría muy bien cómo definirlo ¿Km?: “Me gustaría que me sorprendieran con…” Y algo de romanticismo, claro.

Aunque creas que los runners tenemos de todo, cuando nos preguntes qué necesitamos para seguir disfrutando de este deporte que ha logrado engancharnos, lo más probable es que haya algo, sea material o no, que nos haga ilusión. “Pues… acaban de lanzar el nuevo modelo de zapas de…”. La respuesta “tengo de todo” parece no tener cabida.

Llegada a esta conclusión y dado que en el transcurso de la elaboración de este artículo la lluvia de posibles regalos sigue creciendo, voy a intentar ser concreta y darte unas cuentas ideas de regalos runners para conquistarlo o conquistarla.

1.- El último modelo de sus zapas: Tendrá zapatillas, ¿pero tiene el último modelo de las zapatillas que usa? Si tiene de todo, apuesta por ellas, seguro que no se lo esperará y lo más probable es que ya las haya fichado tras su lanzamiento.

2.- Completa su conjunto: Indaga en su armario. La ropa para correr no es que sea especialmente barata, así que puede que encuentres unas mallas sin su camiseta o chaqueta a juego o viceversa. Te asegurarás de que le gustará, pues irá acorde a sus gustos y estilo.

3.- Testing de producto: Son muchas las marcas que apuestan por implicar de primera mano a los corredores. Qué mejor que ellos para que den un feedback del producto.

Así pues, estate atento a las quedadas de testing de producto que organizan las marcas y apúntale. Algunos eventos de este tipo no están solo cerrados a bloggers y deportistas de élite, solo tienes que ser rápido y coger plaza cuando la marca lance el evento.

4.- Tecnología: Regalar tecnología siempre gusta, aunque este tipo de regalos suele subirse de presupuesto. Auriculares para escuchar música, pulsómetros… aquí te aconsejo que si no tienes mucha idea sobre el tema te informes bien, existen webs con reviews muy interesantes y certeras.

5.- Kit de productos alimenticios: La alimentación también juega un papel fundamental en la práctica de este deporte.

Hoy día, existen marcas que ofrecen packs con diferentes productos alimenticios destinados a complementar la dieta del deportista. Quien sabe, igual se descubre uno que le encanta.

6.- Un email y… ¡a la carrera!: Adelántate y hazlo. Inscríbelo. Busca la prueba que tanta ilusión le hace correr. Hazlo así: haz que le llegue la confirmación de que está inscrito a su bandeja de entrada.

Para que tengas la situación controlada, haz la inscripción previamente y luego reenvíale la confirmación.

7.- Lectura: Si le gusta leer, apuesta por regalarle un libro. Que no todo sea correr, culturizarse es clave.

8.- Un detalle grande: Si tú, su pareja, todavía no te has animado a correr, pero te lo estás pensado, no habrá mejor regalo que el que le digas que vas a empezar a practicar running.

Compartir kilómetros en pareja será un regalo para ambos. Acompaña este mensaje con un pequeño detalle runner, como algún complemento (cinta para correr, braga, guantes…). Será un pequeño gesto con un gran mensaje.

Ahora da rienda a tu imaginación y si todavía no tienes nada que regalar ¡corre!