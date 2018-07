¿Por qué existen carreras solo para mujeres?

Seguramente te sonarán carreras en las que solamente pueden participar corredoras y en las que la presencia de corredores no está permitida. La Carrera de la Mujer, el Maratón W261, la Media Maratón de la Mujer y alguna otra que probablemente me deje en el tintero. Pero, ¿qué es eso de que sólo puedan correr mujeres?

Lo que estás y vas a leer a continuación es una opinión personal. Puede que estés o no de acuerdo conmigo, podemos debatir y charlar sobre ello, porque si escribo esto es porque no entiendo y no comparto las formas en las que estas carreras excluyen a los hombres. Puede que me hagas ver la luz o que entiendas mi forma de ver el tema.

Nunca me han gustado las ideas de excluir y de separar, no busquéis connotaciones políticas, por favor. Así que este tipo de pruebas donde a los hombres no nos dejan participar no iban a ser menos, NO me gustan. ¿Por qué lo hacen?

Una de las razones que esgrimen algunas empresas organizadoras, es que quieren promover la participación de las mujeres en pruebas organizadas. Ojo, a mí este objetivo me parece bueno o muy bueno. Es cierto que la participación en carreras de las mujeres en España está por debajo de la de otros países. Pero, ¿es necesario crear carreras solo para ellas? ¿No se puede buscar otra manera de incentivar la participación femenina?

A mí a bote pronto se me ocurre alguna idea para que algunas mujeres estén más cómodas a la hora de inscribirse en una carrera. Parto de la base de que a muchas de ellas no les mueve el espíritu competitivo (a otras muchas sí). ¿Qué tal si los tiempos de corte y finalización fueran más flexibles? Estoy seguro que las mentes pensantes sacarían otras fórmulas para atraer mujeres a sus carreras si se lo propusieran

Luego hay otras carreras que ponen como ‘excusa’ el motivo por el que se celebra la carrera, como pueden ser las ‘Carrera de la Mujer’. Otra prueba con un objetivo muy loable: la lucha contra el Cáncer de mama. Pero digo yo, ¿no hay hombres que también queremos poner nuestro grano de arena en esta lucha? Dejadnos participar. Permitidnos correr con nuestras, parejas, hermanas, madres... Dejad que podamos apoyarlas y acompañarlas. A mí personalmente me encantaría recorrer las calles de Madrid con mi camiseta rosa.

Aquí quiero hacer una crítica a esta carrera. Y es su 'Feria de la corredora'. He estado los dos últimos años y me parece ‘pelín’ sexista. Y no es solo mi apreciación. Muchas amigas corredoras me han comentado lo mismo. En la feria puedes encontrar productos para la mujer, pero no (o casi no) para la corredora.

Sé que gran parte del público de esta carrera es novel pero ¿no sería mejor centrarse más en el deporte que en temas como la prensa rosa, productos de belleza o alimentos para mantener la línea? Si lo que la organización quiere es atraer al sector femenino al mundo del Running, vended eso, carreras, más deporte, más productos y prendas para corredoras, revistas de deporte y no el ‘Hola’...

Como he escrito más arriba, me encantaría que hubiera más mujeres participando en carreras, si es que quieren, pero no creo que el camino sea montando ‘corralitos’ para que ellas se sientan más cómodas sin hombres alrededor. A muchas corredoras les gusta meternos caña a los chicos cuando corremos. De corazón creo que correr todos juntos es mucho mejor.