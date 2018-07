Remedios para el insomnio que puedes sufrir si sales a correr

¿Sabías que el insomnio es un problema muy común entre corredores, especialmente de resistencia? El reto de un corredor puede que sea mejorar sus tiempos, pero para algunos su verdadero reto sea luchar contra contra el insomnio. Para ello, en esta ocasión recurro a un experto que lo fundamenta.

El estudio se basó en lo siguiente. Amy Bender, doctora en psicología experimental e investigadora en la Sociedad del Sueño Canadiense, llevó a cabo un estudio basado en analizar los hábitos de sueño de 200 atletas (estudio realizado antes de los Juegos Olímpicos de Río del año pasado). El objetivo era establecer una clasificación de cuáles eran su problemas de sueño, para así poder marcar recomendaciones basándose en sus respuestas.

Confesiones de atletas que no pueden dormir:

1.- No duermo lo suficiente, creo que me ‘machaco’ mucho: ¿Luchas contra el insomnio o fue una mala noche? Como explica la doctora, hay tres tipos de síntomas de no poder dormir: despertar constantemente durante toda la noche; no tener un sueño reparador; y tener dificultad para dormir una vez pasados 30 minutos después de apagar las luches. El tercer síntoma puede revelar que una persona padece insomnio.

¿Por qué los runners pueden ser propensos a padecerlo? Como indica la experta, el corredor está acostumbrado a cronometrar sus vueltas y kilómetros, y este tipo de pensamientos pueden generarse por la noche.

Asimismo, si el reloj marca las 2:00 de la mañana y sus ojos siguen abiertos, puede traducirse en una situación de estrés, agotamiento, por mantener la rutina. ¿Te suena de algo esto de…: tengo que madrugar para entrenar ¡y sigo despierto!

2.- Me canso: Según matiza la doctora, “Las personas con insomnio tienen fatiga, pero no necesariamente somnolencia”, ello se traduce en que el corredor puede no ser capaz de correr tan lejos, algo que no pasa cuando su descanso es normal.

3.- Intento correr temprano. Muchos corredores aseguran que correr temprano les ayuda a conciliar el sueño cuando llega la noche. La experta indica que correr en el exterior y exponiéndose a la luz del sol de antes de medio día, se asocia a una mejor calidad del sueño. Adelanta que esto de pensar: Me voy a dormir pronto para descansar, no siempre funciona.

Para terminar, os dejo con unas sugerencias que lanza la doctora para la eliminar el insomnio:

1.- Respiración: Respira durante cuatro segundos, inhala contando hasta siete y exhala contando hasta ocho. Repite este ejercicio cuatro veces antes de acostarte.

2.- Psicología cognitiva: Escoge una palabra e imagina objetos que comiencen con cada letra de la palabra. Por ejemplo, si la palabra es “Hora de acostarse”, visualiza elementos que comienzan con “H” y luego con “A”.

3.- Relajación muscular progresiva: Tensa diferentes grupos musculares, primero uno y luego otro. Luego, suelta y concéntrate en mantener relajadas las zonas tensas.

El running tiene que traducirse en una liberación de estrés y no en una suma de mayores preocupaciones. Recuerda que el descanso para tener un mayor rendimiento es clave.